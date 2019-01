Denuncian que a Ramsés Vargas lo han atracado dos veces en la cárcel

Con todas las normas que existen dentro de la cárcel distrital El Bosque asegura el abogado Iván Cancino que cumple su defendido, el exrector de la Universidad Autíónoma del Caribe, Ramsés Vargas Lamadrid.

El jurista desmintió que su cliente, quien llegó al centro carcelario el pasado 28 de enero, esté relacionado con hechos irregulares como recibir visitas en horarios no autorizados, así como el ingreso de comida y de teléfonos móviles. También negó que Vargas Lamadrid se desplace por los patios de la cárcel sin restricción alguna.



Lo que sí denunció Cancino es que el exrector dela AUC ha sido atracado dos veces desde que se encuentra en la cárcel El Bosque.

“El doctor Ramsés no recibe ninguna visita extraordinaria, cumple absolutamente todas las normas de la cárcel. Es más, ha sido atracado dos veces y teme por su vida”, aseguró el defensor de Ramsés Vargas.



Según publicaciones de algunos medios locales y nacionales, las irregularidades cometidas por Vargas Lamadrid le costaron el puesto a varios guardias que tuvieron que ser trasladados.



Al menos 10 de ellos fueron rotados debido a los presuntos movimientos ilegales que que se cometieron en la semana entre el 21 y 25 de enero pasado.



“Estas informaciones ponen en peligro su relación con los internos, poniendo más en peligro su vida. No sé quién habrá suministrado esa información y me gustaría decir que no es cierto que Ramsés

