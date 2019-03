Padrastro sería culpable por muerte de niña de 2 años en Sabanalarga

Testimonios recopilados por agentes del CTI de la Fiscalía, así como los resultados de la necropsia que se le realizó a la niña de dos años que falleció el pasado sábado en el municipio de Sabanalarga (Atlántico) demostrarían que Manuel Gregorio Villafañe Aranda, padrastro de la menor capturado el pasado jueves, sería el responsable de la muerte.



El ente investigador tratará de demostrar que se trató de un homicidio y no de un deceso accidental, como Villafañe Aranda, de nacionalidad venezolona, ha querido asegurar.



La primera hipótesis de las autoridades tiene que ver con que el sujeto, presuntamente, está involucrado en la muerte a golpes de su hijastra de 2 años.

Mientras que el capturado insiste en que llevó a la niña al médico del pueblo alegando que se había caído de un barranco donde hay una escalera de barro, en momentos en los que jugaba con una prima mayor de edad, la unidad de turno del CTI confirmó, in situ, que esa familiar no había estado departiendo ese día con la pequeña.



Ya las autoridades sospechaban que el testimonio del padrastro tenía inconsistencias y por eso se tomó la decisión de enviar el cuerpo de la menor a Medicina Legal para que fuera estudiado. "No presentaba ni raspaduras ni signos de haber caído por un barranco, por eso se comienza a sospechar del sujeto, quien aseguró que la llevó al médico del pueblo en vista de que no reaccionaba tras caer por el barranco", dijo una fuente.

Pero otra versión contó el hermano de la niña fallecida, de cinco años. El menor dijo en una entrevista con los investigadores que ese día su madre salió de la casa a vender dulces y fue el padrastro el que le dio una patada en el pecho y otra en el rostro a su hermana, golpes que la dejaron tendida en el suelo del que no se pudo levantar por sus medios.



Lo dicho por el niño coincide con el dictamen de medicina legal que confirma que el cuerpo de la niña presentaba "trauma cerrado y contundente de tórax y abdomen con ruptura hepática". El estudio señala que la manera de muerte fue "violenta”, homicidio en el contexto de maltrato infantil agudo y crónico".



Con todos estos elementos materiales probatorios, la Fiscalía 13 Local de Sabanalarga solicitó una orden de captura a un juez de control de garantías por el delito de feminicidio agravado contra Villafañe, la cual se hizo efectiva el pasado jueves la tarde.



Villafañe fue llevado por los investigadores a las instalaciones de la Fiscalía y posteriormente el CTI solicitó apoyo a la Policía para que lo custodiara durante toda la noche en la Estación de Sabanalarga, ya que en la Fiscalía no tienen donde tenerlo hasta que este viernes sea presentado ante un juez de control de garantías que defina su situación en el Palacio de Justicia de Sabanalarga.

