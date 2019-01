300 niños en Luruaco (Atlántico) quedaron por fuera del plan de ICBF

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) ha entregado en licitación el programa de hogares infantiles en el municipio de Luruaco (Atlántico), el cual no ha podido llevarse a cabo en el municipio debido a que la fundación operadora no cuenta con la infraestructura necesaria para atender a los 300 niños beneficiados de este proyecto.

Los padres de familia de los niños alzan su voz en señal de protesta, ya que el Icbf les ha mencionado que en una semana los infantes podrán integrarse de manera total al programa, aunque los papás de los menores no consideren efectiva esta solución.



“La infraestructura pone en riesgo la vida de los niños, lleva más de 40 años que no se ha mejorado”, precisó un líder de los padres del municipio.



Además, defienden los derechos de sus hijos, los cuales han sido violentados con el no préstamo del servicio, que desde el Gobierno Nacional se ha venido suministrado a las personas de escaso recursos.



Según el grupo de padres, el programa se lleva a cabo en otros municipios del Departamento del Atlántico, menos en Luruaco, por el problema de infraestructura presentado.



“Hay una fundación que tiene casi el 96 por ciento de la licitación y quedó por fuera del nuevo contrato, el centro zonal tomó decisiones que le vulneran los derechos y deberes de los niños”, afirmó el líder de los padres de familia.



Otra problemática que se presenta en Luruaco es el paso de los CDI, los colegios para los niños de 0 a 5 años de edad, a una iglesia evangélica, que no cuenta con la infraestructura necesaria para los infantes, así lo ha dicho el grupo de padres.



Los padres de familia de los niños se dirigieron a las instalaciones del Bienestar Familiar en Barranquilla para llevar a cabo la respectiva denuncia y buscar una solución ante este caso, aunque a la fecha Bejamin Collante, el nuevo director del instituto no se ha posesionado como nuevo representante de la entidad, pese a que fue nombrado a finales de diciembre de 2018.