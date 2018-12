Usted es el personaje del 2019

No hay que complicarse tanto la cabeza a la hora de hacer el corte de cuentas de fin de año, pero no lo evite. Según los expertos, hacer un cierre de ciclo para comenzar otro con muchas ganas y bríos es una sana tarea que ayuda a superarnos y a dejar atrás lo que ya pasó.

Para que este ejercicio sea amable, empiece por lo positivo. Alégrese por el hijo que volvió a casa, por los abuelos llenos de bienestar, por levantarse cada día con la persona que lo hace reír, por los amigos que lo llenan de anécdotas y por las cosas materiales que le ayudan a vivir mejor.



La idea no es torturarse con lo que no hizo ni con lo que no está bajo su control. Que el gobierno, que el país, que la inseguridad, que la ciudad… Como bien dice nuestro columnista Alberto Salcedo en esta edición, “el deporte de moda en estos tiempos es declararse indignado” con todo, porque sí y porque no, y con eso lo único que logramos es debilitar el verdadero valor de la indignación.



Tampoco se trata de desinteresarse por completo. Lo mejor es ser realistas y poner un grano de arena en la medida de nuestras posibilidades, por ejemplo, formando con valores a los niños y adolescentes que nos rodean.



Los dolores del alma ocupan también un lugar clave en el corte de cuentas, pero más importante es el paso que demos para convertir esos sentimientos en energía y en recarga para seguir adelante.



Arranquemos el 2019 con el propósito de reírnos, de encontrar motivos para celebrar, de alejarnos de las personas tóxicas que nos complican, de dedicar unos buenos minutos a respirar y a meditar, de visitar a padres y abuelos, de hacer las paces con nuestros hermanos y vecinos.



Qué tal un poco de yoga todos los días, ayudar a una obra social, aprender a comer mejor, hacer ejercicio (aunque sea poco). Ocupémonos en vivir mejor y así dejaremos de preocuparnos innecesariamente. ¡Brindo por un 2019 lleno de amor por nosotros mismos! ¡Seamos, desde ya, los personajes del año!

Adriana Garzón

Directora

adrgar@eltiempo.com

@adricarrusel