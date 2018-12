Una familia a ritmo digital

Un golpe al ego llevó a Sebastián Mejía, más conocido como ‘Tatán’, a explorar el universo de los youtubers. Al motociclista manizaleño un día, hace casi seis años, lo invitaron con un grupo de personajes a un evento benéfico en Barranquilla. Cuando llegaron al sitio, donde 300 fans detuvieron la van que los transportaba, se dio cuenta de que algo había cambiado: a quienes él consideraba ‘celebrities’ o ‘rock stars‘ ya eran asunto del pasado.

“Cuando uno de los actores más tesos se bajó del vehículo, la muchedumbre lo empujó y lo ignoró. Luego le pasó lo mismo a una exreina de belleza, y cuando me llegó el turno pensé que a mí era a quien esperaban con tanta locura. Pero no fue así”, recuerda en medio de risas el deportista extremo. Ignorado y también sacado del camino a empujones, se dio cuenta de que “un peladito que no tenía pinta de nada era la razón de la histeria de los asistentes”. Se trataba de Mario Ruiz, que apenas era un adolescente desconocido para sus acompañantes.



Mientras los otros artistas comentaban con cierta molestia: “Ay, no pues, el youtuber”, “ay, no, qué tal esta moda…”, ‘Tatán‘ sorprendido le preguntó qué era lo que hacía. “Mario me dijo que videos, y me le pegué para que me explicara porque no entendía de qué me hablaba”, dice.



Hasta ese entonces, Sebas, como lo llama Maleja Restrepo, su esposa, no creía en los youtubers. “Cuando me veía haciendo mis videos –recuerda–, él como que pensaba: ‘Esta vieja tan boleta’. Pero me decía, ‘bueno, si eso la hace feliz, pues hágale’. Después de su experiencia con Mario, se dio cuenta de que había que montarse en esa ola digital”, agrega la presentadora y modelo caleña.



Eso marcó un camino laboral para ‘Tatán’, campeón suramericano de motocross y freestyle. Y, sin dudarlo, se lanzó al universo de los youtubers e instagramers. Con Maleja montaron una empresa de contenidos digitales y se han consolidado como la pareja de influenciadores más famosa del país. Hoy se mantienen en la cresta de la ola digital.



Él, publicista de formación, es el más conectado a la tecnología y puede dedicarle seis horas diarias. Ella, en cambio, es más racional en su uso y trata de enseñarle eso a Guadalupe, su hija mayor. Con esta pareja que ya completa ocho navidades junta, hablamos de su movida digital y cómo viven esta época en familia.

Maleja: Saco, de Rapsodia; jeans, de Diesel.

Guadalupe: Saco y falda, de Zara.

Tatán: Saco, de Pull & Bear; jeans, de Diesel.

Macarena: Vestido, de Epk. Foto: Hernán Puentes

¿Por qué deciden compartir sus vidas en las redes?

M. R.: Yo presentaba un programa infantil en un canal de televisión cuando quedé embarazada de Lupe. Me hice a un lado porque no me parecía coherente estar en una producción para niños y yo, en otra etapa de la vida. Pensé que tendría allí la oportunidad de hacer otras cosas, pero la oportunidad nunca llegó. Me di cuenta de que es duro esperar a que otra persona defina tu futuro laboral, entonces como no quería seguir dependiendo de terceros, empecé a montar mis videos en YouTube.



T. M.: Y luego vimos que casi no había contenido digital para parejas. Hicimos Novios vs. Esposos, que funcionó muy bien.



¿Cuál es su propósito al publicar videos en pareja?

M. R.: No somos gurús ni psicólogos y no intentamos dar consejos de amor, pero las personas se sienten identificadas porque uno cree que debe tener al lado a una persona que piense igual a uno, que le dé la razón en todo y que todo el día esté diciéndole cosas bonitas, pero todos los amores son diferentes. La idea es que aprendamos a conciliar.



¿Cómo logran destacarse en medio de tanta oferta de influenciadores?

T. M.: No sobreexponemos en las redes las marcas que representamos. Hay gente que quiere que digas que su marca es única o la primera en existir, y eso ya no funciona. La audiencia ya no traga entero y no quiere que le metas publicidad hasta por los ojos.



M. R.: Mucha gente dice que hacemos huevonadas, pero pensamos en buenas ideas antes de subir cada vídeo. Todo el tiempo estamos reinventándonos. En Halloween realizamos una serie bacana, con Ricardo Gabrielli, un director muy teso. Y también otras con El Mindo y Film Agua, una productora.



La Navidad es para compartir. Por eso nunca salimos a vacaciones con un Ipad. Mientras desayunamos, almorzamos y comemos no existe el celular y no se lo damos a Lupe para que se entretenga. FACEBOOK

TWITTER

Sus vídeos en pareja son divertidos y tienen su toque aleccionador…

T. M.: Tenemos una meta de vida, mostrarnos como somos, ser muy reales, dejar de lado la ficción e ir al grano con lo que pasa en una relación de pareja, no escondernos ni publicar una relación perfecta, porque eso no existe. Nosotros también estamos llenos de errores y la gente se da cuenta de que nos pasa lo mismo que a ellos, y eso genera conexión.



Ustedes rompen con el estigma de las relaciones desechables. Van a cumplir nueve años juntos…

T. M.: Hemos adoptado mucho de las antiguas generaciones, por ejemplo, si algo se puede arreglar, pues no se cambia. Antes la pareja provenía del barrio o de la misma ciudad, pero hoy tenemos acceso a tanta gente en cualquier parte del mundo gracias a los medios digitales, y por eso es más fácil cambiarla si no se adapta a ti. Pero todas las personas tienen sus cosas, entonces es mejor dialogar y conciliar.



M. R.: Tengo claro que quiero llegar a viejita con mi esposo. Mis padres se separaron cuando yo tenía 15 años, pero aprendí de sus errores y entendí que no estoy destinada a repetir lo mismo. Cada ser humano escribe su propia historia.



Ahora están en la cresta de esta ola digital, ¿no les da temor que pasen de moda?

T. M.: El mundo es así. Uno a veces está arriba y luego abajo, pero vuelve a subir. Nuestra carrera no es de cinco años. Tengo 23 años montando motos y siendo un personaje público. He estado arriba y luego abajo o en la mitad de la curva y eso no es algo que me dé miedo. Nosotros hemos tenido la capacidad de reinventarnos.



¿Y tienen un plan B para cuando pase la fiebre por ustedes?

T. M.: Estamos construyendo una casa para alquilar, en el río La Miel, en el Magdalena Medio, un lugar mágico con una selva increíble. Y mientras tanto, sigo montando en moto. En realidad, ese es mi trabajo; eso, la publicidad y el manejo de marcas, que me encanta.

Tatán: Chaqueta y jeans, de Diesel

Guadalupe: saco, camiseta y pantalones, de Zara.

Maleja: Falda y top, de Rapsodia.

Macarena: Vestido, de Epk. Foto: Hernán Puentes

¿Tienen reglas respecto al uso de la tecnología?

M. R.: Intentamos subir dos videos semanales, porque por más que esto sea nuestro trabajo, no lo es todo en nuestra vida. Buscamos tiempo para estar en familia. Cuando grabamos, casi siempre nos ayuda Guadalupe, de 6 años, porque la divierte un montón. Y ella sale en los videos que quiere; no pretendemos que se le convierta en una obligación.



¿Qué cambios han notado en el trabajo que hacen?

M. R.: Cada vez hay más personas haciendo lo mismo, entonces tenemos que ser coherentes y no perder la credibilidad. Las marcas pautan cada vez más con influenciadores y creadores de contenido digital, pero nosotros somos demasiado estrictos para no convertirnos en un ‘televentas’. Trabajamos con marcas que nos representan, que hacen parte de nuestro estilo de vida.



¿Cómo toman las críticas?

T. M.: Ahora estamos haciendo una canción, es un rap, y llevamos dos meses creándolo con raperos y DJ. Y tiene una parte que dice: ‘Estamos viviendo en su cabeza y sin pagar alquiler’. De hecho, es un poco agresiva, y decimos que lo que más le duele a la gente es que nos esté yendo bien y ganando plata, y es a costillas de sus malos comentarios.



¿Qué admiran el uno del otro en su faceta digital?

T. M.: Male dejó el estereotipo de las actrices que salen siempre bien arregladas y perfectas y repiten la grabación de una historia 15 veces o más para lograrlo. Me gusta que es ella, real, si tiene un moco se lo quita, pero sigue contando la historia y la monta.



M. R.: Sebas es sincero. Su éxito es ese: él no tiene filtro y no le interesa quedar bien con el mundo. Eso me enamora, y su coherencia. Por eso le va bien. Para él no existen imposibles, lo que se propone lo logra.



¿Cómo vive la Navidad una pareja inmersa en el mundo digital?

T.M.: Yo apago el celular. Esta es una época de descanso, tiempo de compartir en familia. El año pasado, cuando nació Macarena, nos quedarnos en Bogotá, no hicimos un corte de año, trabajamos y por eso hoy estamos mamados. Pero esta vez voy a guardar mi celular por lo menos 10 días hasta el primero de enero.



M.R.: Vivimos de esto, pero somos estrictos con su uso. Nunca salimos a vacaciones con un Ipad. Mientras desayunamos, almorzamos y comemos no existe el celular y tampoco se lo entregamos a Lupe para que se entretenga. Es que a los adultos se nos ha olvidado que los niños necesitan aburrirse para que desarrollen la imaginación e inventen cosas y si no les damos ese espacio entonces estamos creando seres dependientes de esta vaina.



Flor Nadyne Millán M.

@ NadyneMillan