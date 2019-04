Pregunta curiosa: ¿qué tienen en común las mamás y las tablas de quesos? Son arriesgadas, equilibradas, delicadas y dulces, pero picantes. Por eso son la mejor manera de celebrar su día.

Comencemos por lo básico: qué poner en el plato. De la mano del experto, los 5 quesos que no pueden faltar en una buena tabla y las cualidades culinarias que le aportan:



Camembert: Suavidad. Gracias a sus notas afrutadas, es delicado en el paladar.



Sopó: Equilibrio. Tiene un perfil muy definido, con carácter, pero suave. No opaca el sabor de otra comida. Le da color y balance a la tabla. Su sabor con notas amaderadas y frutos secos es ligeramente picante.



Emmental: Sabor de notas dulces y añejas. Así como mamá es la reina del hogar, este es el rey de los quesos. Su ‘ojo’, o burbujas, transmite al interior de la masa del queso un toque dulzón.



Azul: Personalidad fuerte y definida. Su textura blanda es ideal para matizar con frutas. Como las mamás que van al frente con todo, tiene notas picantes fuertes; por eso es ideal para combinar con quesos dulces.



Tilsit: Balance. Tiene un sabor maduro, pero no agresivo, y no conserva notas picantes.



Ahora que sabes cuáles quesos debes poner, necesitas acomodarlos. En consecuencia, procede de esta manera:



Coloca en la periferia el tilsit, en triángulos muy delgados. En el interior de esta figura va el emmental, también en triángulos. Estos dos quesos se acompañan con frutos secos.



Siguiendo hacia el centro, pon el queso Sopó, pero no lo cortes; este se desgarra con la punta del cuchillo en pequeños trozos, para que se pueda apreciar su grana, y añádele uvas y arándanos.



Justo en el centro de la tabla van el azul y el camembert, uno de carácter y el otro muy suave, para dar equilibrio. Agrega duraznos y frutillas.



Como toque final, decora con hojas de hierbas aromáticas: albahaca o perejil, por ejemplo. Último paso: disfruta de tu creación con todos los sentidos.

Las reglas del queso:

Para triunfar en la mesa, evita errores. Si no se cuenta con un jamón o un embutido de excelente calidad, es mejor obviar este ingrediente.



No limites la tabla solo a dos tipos; necesitas presentar a tus invitados una variedad que les permita experimentar y arriesgarse con nuevos sabores.



Finalmente, nunca sirvas los quesos fríos ni recién salidos de la nevera; deben estar a una temperatura ambiente entre 17 y 20 grados centígrados. ¡Que los disfrutes!

Consejo decogourmet para una tabla dulce:

Aa fin de darle más opciones al paladar, agrega mermelada, aceitunas, pasas de uva y panes con sabor neutro tipo francés. El toque colombiano: un poco de chocolate.

Tabla 1

Tabla de quesos. Foto: Cortesía Alpina

Ingredientes

❚ Queso holandés

❚ Queso Sopó

❚ Queso azul

❚ Chorizo español

❚ Salami

❚ Almendras

❚ Durazno

❚ Orejones

❚ Pasas

❚ Panecillos con sésamo

❚ Ramas de romero

Tabla 2

Tabla de quesos. Foto: Cortesía Alpina

Ingredientes

❚ Queso Sopó

❚ Queso tilsit

❚ Queso emmental

❚ Queso camembert

❚ Frutos secos

❚ Fresas

❚ Arándanos

❚ Pote de mermelada de durazno

❚ Pote de mermelada de mora

❚ Hojas de albahaca

Tabla 3

Tabla de quesos. Foto: Cortesía Alpina

Ingredientes

❚ Queso tilsit finas hierbas

❚ Queso tilsit ahumado

❚ Queso Sopó

❚ Queso emmental

❚ Queso camembert

❚ Aceitunas

❚ Orejones de durazno

❚ Pasas

❚ Almendras

❚ Chorizo español

❚ Salami

❚ Jamón serrano

❚ Diferentes tipos de galletas saladas

❚ Ramas de romero

Tabla 4

Tabla de quesos. Foto: Cortesía Alpina

Ingredientes

❚ Queso camembert

❚ Queso azul

❚ Orejones de durazno

❚ Arándanos

❚ Galletas dulces

❚ Nueces

❚ Mermelada

❚ Fresas

❚ Chocolate

❚ Hojas de albahaca

Con el experto

Ariel de la Fuente, Experto Quesero de Alpina Foto: Cortesía Alpina

Ariel de La Fuente es un uruguayo radicado en Colombia, quien comenzó en el sector de los quesos hace más de 35 años. Se graduó en la Universidad Técnica del Uruguay, en la Facultad de la Escuela Superior de Industrias Lácteas, que fue fundada por inmigrantes suizos y es una de las más reconocidas en Latinoamérica.



Luego de recorrer el mundo, llegó a Sopó, en 2015, y hoy es uno de los encargados de salvaguardar la tradición quesera de Alpina, una profesión muy imaginativa. ¿Por qué? Los quesos, con su gran variedad de aromas, texturas y sabores, te permiten jugar y ser muy creativo.



“No hay secretos ni reglas. La clave de una buena tabla de quesos está en tomar riesgos. Ser coherentemente transgresor, tentar al comensal con nuevas y diferentes combinaciones”, afirma el experto.



Como él, despierta tu creatividad y organiza de maravilla tus tablas, pero con simplicidad. Ahí está el secreto del buen gusto. El objetivo es motivar el interés de los comensales por probar algo nuevo, mas no ostentar. ¡Sigue sus consejos, y bon appétit!



