Las 10 mejores hamburguesas de Bogotá

Esto se desbordó. La ciudad cada vez tiene más y mejores hamburguesas. Más sabor, más técnica, más oficio y más espacios especializados en el jugoso arte de poner una buena carne entre dos pedazos de pan.



Gracias a eso, algunas hamburguesas de los listados que he publicado aquí en años anteriores –incluso las clásicas, como las hamburguesas de El Corral, que ya no son lo que eran– salieron de este top, simplemente porque han llegado mejores. Porque las hamburguesas artesanales, sin conservantes ni aditivos, triunfaron.



Sin más, mi personal top 10 de las hamburguesas más ricas de Bogotá, entre 2017 y 2018.

1. Bícono

Hace tres años nació en Usaquén como un restaurante con una carta amplia. Sin embargo, gracias a su hamburguesa gourmet, a su desbordada demanda, se convirtió en un ‘gastro-burguer’ que, incluso, ya abrió otro punto en la Zona G (este último más de corte exprés, incluso más económico). Para mi gusto, hoy es la mejor de la ciudad. Su carne (85 % magra y 15 % grasa) es una mezcla de pecho, morrillo y short rib; su pan es una ciabatta de papa; su queso es un Colby amarillo; su tocineta es de cerdo ahumada y su salsa es un alioli casero. ¡Un tote de sabor! Insisto, la más sabrosa hoy.

Precio: $ 32.000 con papas rústicas fritas.

Calle 118 n.° 6A-61.

2. Gordo Brooklyn Bar & Restaurant

Desde hace 5 años lidera este listado. Bajó un peldaño por una sencilla razón: los otros puntos que han abierto, como el del aeropuerto, no ofrecen el mismo nivel. Sin embargo, en su punto original continúa con la misma enorme calidad: una carne crocante por fuera y jugosa por dentro que muelen todos los días. Un pan brioche que se hornea en casa. Un queso de su elección (gruyer, munster, feta, gorgonzola o cheddar). Una cebollita confitada de notas dulces que, creo, le da el sello particular. Y lechuga y tomate, orgánicos. Una hamburguesa deliciosa. Tal cual como uno se la sueña.Precio: $ 35.500, con papas y con adición de queso.

Carrera 4A n.° 66–84.

Hamburguesa de Bícono Foto: Archivo particular

3. Guerrero

Es probablemente la hamburguesa casera más rica y económica de la ciudad. Es lo que se conoce como un secreto bien guardado, en un punto bien situado, pero sin muchas pretensiones. Un local donde, curiosamente, la especialidad son los sánduches (que también son muy buenos). Su hamburguesa trae 150 gramos de carne de res –jugosa y en su punto–, mezcla de morrillo y pecho (80 % magra y 20% grasa); un pan tipo brioche, hecho en casa; mayonesa, también casera; queso, tipo americano; lechuga y tomate. Sencilla y efectiva. Y por ese precio…

Precio: $ 20.000, con papas y gaseosa.

Carrera 9 n.° 69–10.

4. Ugly American

Daniel Kaplan es un chef que, sin artificios, le apunta al sabor rotundo. Todo lo de este restaurante es sabroso, no muy dietético que digamos, pero rico como el carajo. Su hamburguesa estrella es la Fat Kid Cheeseburger. Su carne molida proviene de cortes de ganado Brangus. Y me gusta mucho porque la sirven solo con el pan de papa y con un queso cheddar artesanal –que hace un gringo en Tabio–. Por fuera va la tocineta ahumada, la lechuga, el tomate y los pepinillos, más esa exquisita mayonesa casera –con toques de cilantro y pimienta–. Usted la arma como quiera.



¡Campeona!

Precio: $ 27.000, con papas.

Calle 81 n.° 9–12 (Sótano)

Hamburguesa de Gordo Brooklyn Bar & Restaurant Foto: Archivo particular

5. Chef Burger

Se trata de una hamburguesería que nació en Medellín hace 7 años y que se ha convertido en la cadena artesanal más renombrada del país, con 17 locales en varias ciudades de Colombia. En Bogotá ya tiene cuatro locales y sus hamburguesas realmente están bien logradas y a precios asequibles. Su carne, recién molida, sin conservantes ni aditivos, es una mezcla de tres cortes: punta de anca, pecho y morrillo. Me gustó mucho La Gringa, repleta de sabor. Debo decir, además, que la atención y el ambiente del local resultan muy gratos. Sin embargo, la estrella es la hamburguesa, que es a lo que vamos.

Precio: $ 24.900, con papas.

Varios puntos.

6. Agadón

Muy recomendada la hamburguesa The Ranch Burger, que viene con un pan artesanal a base de harina de papa, carne 80 % magra y 20 % grasa, tocineta ahumada, cebolla caramelizada, queso mozzarella, pimentones asados (que es, sin duda, su sello) y salsa BBQ. Equilibrada y siempre igual.



Precio: $ 30.700, con papas.

Carrera 13 n.° 85–75

Hamburguesa de Guerrero Foto: Archivo particular

7. Chorilongo

Gracias a la fama de su rústica y muy particular hamburguesa con pan muffin artesanal, queso Colby-Jack, tocineta ahumada y carne costeña –mezcla de morrillo (60 %) y punta de anca (40 %)–, ya abrió un segundo local. ¡Ojo a la salsa de tomate y la de dijon caseras! ¡Todo sabor!

Precio: $ 25.500, con papas y ensalada de repollo.

Carrera 9 n.° 73–09.

8. La Xarcutería

Empezaron con un punto pequeño sobre la carrera 15 y, de unos años para acá, ya tienen varias sedes. Su famosa Bacon Cheese Burger, artesanal, de carne recién molida, es una de las mejores de la ciudad y estoy seguro de que es por el gustosísimo toque que le da la tocineta ahumada. El restaurante en general es muy rico.

Precio: $ 28.000, con papas.

Varios puntos.

Hamburguesa de Chef Burger Foto: Archivo particular

9. Smoking burgers

Otra cadena artesanal que lo hace muy bien y que tiene una hamburguesa que se llama Smoked Angus, por la que siempre valdrá la pena volver. Pan hecho en casa, 200 gramos de carne Premium Angus, doble queso Colby-Jack, doble tocineta y una salsa gravy en reducción de Jack Daniel’s. ¡Tremenda!

Precio: $ 25.000, con papas.

Varios puntos.

10. 60 Nativas

Digamos que es un poco fuera de lo común, pero es deliciosa. Es una bacon cheeseburguer que dice así: mezcla de morrillo y entrepecho de res entre un pan de papa nativa, con queso del Caquetá, panceta de cerdo, cebolla caramelizada en guarapo casero, salsa de queso y BBQ de guayaba.

Precio: $ 24.900, con papa chip.

Carrera 7 n.° 51A-18, local 102.

Menciones especiales

Para las hamburguesas de Home Burgers, que no son del otro mundo, pero su relación precio-calidad las convierte en una de las mejores alternativas de la ciudad.



Las de Sierra Nevada. La Angus Young de La Hamburguesería.



Las de Juan Burgers, que –hay que decirlo– arrancaron muy bien, pero lamentablemente les bajaron los gramos.



Otros nombres: Burger Kill, Ágape, La Fama, Diner 93, Cactus y las de American Burger (pura nostalgia).

Hamburguesas de cadena

El Corral

¿Qué les pasó? Hace 20 años tenían la mejor hamburguesa del país y hoy apenas son un producto industrial sin cinco de cariño. ¡Y claro que el Corral Gourmet es bueno, pero se les fue la mano en los precios!



Fuddruckers

Aquí hacen las hamburguesas y las malteadas que todos necesitamos para tirarnos una dieta. ¡Gustosa!



Randys

De las cadenas, la de mejor oferta. Su hamburguesa ‘Super’ está más que bien.



McDonald's

Sus hamburguesas son como la comida de los aviones: todos sabemos que no es buena, pero nos la empacamos. Aun así, prefiero su pollo frito.



Burger King

Definición de ‘comida chatarra’ entre dos panes que adora la mitad de Occidente. Solo, eso sí, en caso de emergencia.



Presto

Han hecho muchos esfuerzos, pero no, definitivamente no. Con tanta oferta que hay, es muy jodido ir por una Presto.



Del Rodeo

Digamos que su producto vale la pena en cuanto a su precio. Pero el servicio es terrible.



Por Mauricio Silva G.

@msilvaazul