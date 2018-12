Alinea tu casa para el nuevo año

Quizá alguna vez has sentido que hay lugares que te invitan a quedarte, mientras que otros, sin saber por qué, te dan ganas..., pero de salir corriendo. "Todo tiene que ver con la energía que circula allí, si es densa o fresca y en movimiento", explica Claudia E. Roldán, asesora de feng shui desde hace más de 20 años.

Ella enseña cómo lograr un ambiente de armonía en la casa y que todo fluya a favor de sus moradores.



Para empezar, recomienda tener una brújula para hacer una lectura precisa de los puntos cardinales de la casa y saber cómo ubicar los objetos en su entorno. Cuando la uses, no lleves puestos elementos de metal como anillos, relojes o pulseras y aléjate de aparatos electrónicos para no alterar su medición. ¡Manos a la obra!

Hora de hacer cambios...

Al decorar tu casa, usa objetos que te gusten mucho, y no cosas que te hayan regalado o heredado y que te sientas presionada a exhibirlas solo para quedar bien con quien te las dio.



No poner ni encender velas, pebeteros o varitas de incienso en la zona noreste y suroeste de la casa. En el 2019 se debe tener especial cuidado porque la energía que atrae enfermedades y accidentes, especialmente musculares y de huesos, estará en la zona noroeste. Por otro lado, la energía más pesada del año, que atrae pérdidas de paz, de salud, de amigos, de familiares y económicas, estará en la zona suroeste.



En la zona sur de la casa, que es la de la fama, según el feng shui, no pongas elementos con agua como flores o plantas porque se activan los chismes, calumnias y discusiones. Evita tener fuentes o recipientes con este líquido. La razón, en esta área habrá un cúmulo de energía que invita a la pelea y se activa con este elemento. Por eso lo que comienza como una conversación algo subida de tono es fácil que se convierta en una batalla campal. ¿Cómo pueden neutralizarse esas energías? En la zona sur puedes poner una flor de loto, que ayuda a armonizar el lugar. Otra opción es usar como objeto decorativo un gallo con el pico abierto.

Si te gustan las plantas, cerciórate de que estén frondosas y bien cuidadas porque estas simbolizan la energía de la expansión y el crecimiento.

Foto: Archivo particular

A las personas que han tenido problemas de salud, cansancio o agotamiento y quieren borrar las energías negativas que las rodearon, se les recomienda trapear la casa con agua y vinagre. A un litro de agua agregue menos de la mitad de vinagre. Si el piso tiene tapete, esparza esta mezcla con una botella con atomizador. Otra opción es usar la solución de agua con eucalipto, previamente hervido en esta.



Si quieres marcar tu independencia, fíjate que la cocina de la nueva vivienda no quede en el noroeste porque es como quemar la figura masculina o de los benefactores del hogar. Las mujeres pueden quedarse solas y los hombres perder oportunidades económicas, al punto que su pareja asuma enteramente el sostenimiento del hogar.



Los espacios bien iluminados te ayudan a subir tu energía. Quienes viven en espacios con poca luz pueden bajar su estado de ánimo y sentir tristeza, pereza o lentitud para vivir su día a día e iniciar proyectos.



Para reactivar tu vida amorosa, decora con objetos en pares. Por ejemplo, dos cojines, dos jarrones, dos lámparas, dos velas, una pareja de animales.



En la zona norte de tu habitación o de tu casa pon una piedra en forma de corazón, por ejemplo, un cuarzo o una selenita. Actívala con la intención de que fluya el amor.

Mantén tu cama bien tendida, el clóset y la mesa de noche en orden. No dejes libros, revistas ni ropa en el piso. El desorden en las habitaciones es el reflejo de lo que pasa en tu cabeza, por eso las personas desorganizadas suelen tener problemas para empezar y concluir tareas y proyectos.



Cuanto más sencilla sea tu habitación, tendrás un sueño más reparador. No pongas cosas debajo de la cama. Si la tuya tiene cajones, guarda ahí las sábanas y cosas de uso cotidiano. Las habitaciones de los niños no deben estar atiborradas de juguetes, estas deben invitar al descanso.



No decores tu habitación con cuadros que tengan el elemento agua (ríos, cascadas o mar), porque esto invita a la improductividad y puedes tener la sensación de que no te alcanza el tiempo o el dinero.



Si estás recién casada o vives en pareja, decora con flores los distintos espacios para crear armonía. Los crisantemos amarillos ayudan a acoplarse a la nueva compañía. No las pongas en la zona sur.



Si divides con tu pareja el espacio para guardar la ropa y te quedas con el clóset de la habitación principal, mantén allí algo de ella o él, así sea un par de medias. Esto ayuda a mantener el diálogo entre ustedes.

Foto: Archivo particular

¡Sintonízate con la prosperidad!

* Para mejorar las oportunidades laborales, compra un elefante con la trompa hacia arriba y ubícalo en la zona este (oriente) de la sala o de la casa. En la India, este animal –y no el león– es considerado el rey de la selva y lo aprecian porque ayuda a disolver obstáculos, ya que por donde pasa, abre caminos.



* Si quieres atraer la abundancia a tu casa, bota lo que no te sirve o regala lo que no usas. Hay que desocupar para volver a llenar. Si tiendes a ser acumuladora de objetos, ten cuidado porque notarás que pierdes oportunidades, que eres conformista o te sientes estancada.



* Evita tener zonas con goteras o escapes de agua en lavaplatos, ducha o sanitarios porque afectas la entrada del dinero y sentirás que no te rinde. Tendrás problemas para responder por tus obligaciones económicas.



* La cocina simboliza la prosperidad y la abundancia, por eso mantenla limpia, ordenada y que los utensilios estén en buen estado. No uses vajilla rota o deteriorada porque notarás cómo se entorpece la comunicación.



* En el feng shui se trabajan colores según los puntos cardinales. Pero un espacio pintado de blanco da neutralidad para empezar a decorar tu refugio, además amplía el lugar.



* No uses muebles muy grandes en espacios pequeños ni los llenes de objetos o plantas. Podrías sentirte sobrecargada de energía y no tener un descanso reparador.

Asesoría: Claudia Roldán, autora del best seller Feng Shui para vivir mejor y Numerología del Feng Shui. @Claufengshui

Agradecimiento: Carolina Sánchez, diseñadora de interiores, @csdecoranddesing.