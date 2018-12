El sabor de lo natural

Alcachofa cruda en tangelo

Ingredientes

1 porción mediana de alcachofa

1 tangelo

Aceite de oliva

Hojas de albahaca

2 limones

Pimienta y sal al gusto

Preparación

Pelar la alcachofa en crudo. Luego, en un tazón exprimir un limón y agregar agua, dejar reposar allí la alcachofa por cinco minutos. Después, retirarla, cortarla por la mitad y quitar los pelos interiores del vegetal. Aparte, cortar el tangelo en dos y tomar una de las mitades para exprimir el jugo en un tazón. Agregarle el jugo de un limón exprimido. A continuación, cortar la alcachofa en láminas delgadas y depositarlas en el tazón. Adicionar sal y pimienta. Mezclar. Cortar en cascos la parte sobrante de la toronja. Por último, en un plato hondo poner la alcachofa y verter los líquidos encima; luego salpicar un poco de aceite de oliva y agregar hojas de albahaca y ralladura de limón.

Pappardelle Carbonara

Pappardelle Carbonara Foto: Martín García

Ingredientes

100 gramos de guanciale (un corte del cerdo). También se puede usar tocineta

125 gramos de pasta tagliatelle (se recomienda a base de huevo)

1 yema de huevo

20 gramos de queso parmesano rallado

200 gramos de mantequilla sin sal

10 gramos de cebollín picado finamente

Aceite de oliva

Pimienta al gusto



Preparación

Cocinar la pasta en agua con sal hasta que hierva. Cortar el guanciale en cubos pequeños, de aproximadamente 5 milímetros. En una sartén a fuego medio alto dorar en su propia grasa el guanciale con pimienta. Cuando los cubos estén suficientemente crujientes agregar la mantequilla a la sartén y dejar que se emulsione con la grasa durante 15 segundos. A continuación, agregar las pastas a la sartén hasta finalizar el proceso. Añadir aceite de oliva. A la hora de servir, poner la pasta en un plato hondo, agregar encima la yema de huevo y, por último, añadir el cebollín y el queso parmesano.

Bravo, hinojo y agua de tomate

Bravo, hinojo y agua de tomate Foto: Martín García

Ingredientes

200 gramos de pescado bravo

1 hinojo

3 aceitunas verdes con pepa

500 gramos de agua de tomate Sal y pimienta al gusto

5 gramos de albahaca o romero

5 gramos de chili

500 gramos de papa sabanera



Preparación

Cortar el hinojo en láminas delgadas. Macerarlas junto con el jugo de tomate, la sal, la pimienta y la albahaca o el romero. Luego colgar las láminas en una superficie alta y dejar escurrir los jugos en un tazón. Aparte, sazonar con sal el bravo y ponerlo sobre la plancha a fuego medio, primero por un costado y luego por el otro, hasta que se dore. A continuación, dejar reposar el pescado sobre una paila caliente durante 5 minutos. Cocinar las papas en agua con sal. Cuando estén listas las papas, macerarlas con un tenedor mientras se agrega aceite de oliva y sal al gusto. Por último, quitar las puntas a las aceitunas y cortarlas en cascos. Finalmente, en un plato hondo formar una base con el puré de papa, encima poner el pescado y sobre este el hinojo, luego agregar 3 cucharadas de chili, las aceitunas, aceite de oliva al gusto y algunas hojas del hinojo.

Foto: Martín García

Café-Bar Universal nació hace año y medio en el barrio Chapinero, en Bogotá. Sus platos no solo mantienen el sabor original del campo, sino que el lugar conserva el legado de las casas de principios del siglo 20 que se ubican en este sector de la capital. Sus puertas están abiertas todos los días, con servicio de restaurante hasta las 10 p. m. y de bar hasta la medianoche. Los sábados hay música en vivo a cargo de un grupo de son cubano y los domingos, brunch desde las 11 de la mañana.



Andrius Didziulis es el chef y uno de los socios del restaurante. Este colombo-lituano es economista de profesión, pero chef por pasión, y cuenta con una amplia experiencia en restaurantes de Londres (The Ledbury y The Square, 2 estrellas Michelin) y París (Spring y Guy Savoy, 3 estrellas Michelin).

Dirección: Calle 65 n.º 4ª-76. Teléfonos: 694 3435. www.cafeuniversal.co

Paula Hernández

