Para la piel no hay descanso

Cuando llegan las vacaciones es normal que las rutinas diarias de cuidado y maquillaje sufran algunas variaciones e incluso se abandonen en nombre del relax total. También es común que en la maleta de viaje haya más espacio para la ropa que vamos a lucir que para las cremas, los tratamientos y todos los elementos que conforman nuestro ritual de belleza diario.

Un sondeo de la firma de belleza norteamericana Ulta Beauty concluye que los fines de semana y las vacaciones son los periodos del año en los que las mujeres son menos fieles al cuidado de su piel. “Dejar de lado el cuidado de la piel en vacaciones es lo mismo que no lavarse los dientes porque se está de descanso”, dice, al respecto, Claudia Lloreda, experta en temas de belleza y propietaria del Blush-Bar en Bogotá. Para ella, lo idea es encontrar un punto de equilibrio entre lo que tradicionalmente se usa en casa y lo que se lleva cuando se va de vacaciones.



Yamile Salebe, directora de la División de Cosmética Activa de L’Oreal Colombia, explica que el sol, los químicos de la piscina, la sal del mar y hasta la nieve “pueden ocasionar pigmentación e imperfecciones, así como irritaciones”. Para ella, no solo es importante mantener la piel en forma sino que se necesitan cuidados extra dependiendo del lugar al que se viaja y de las condiciones climáticas.



Una buena rutina debe estar fundamentada en el uso del protector solar, aunque no es lo único. “Hoy en día los protectores solares tienen texturas espectaculares que hacen que aplicárselos sea un verdadero placer”, explica Claudia Lloreda, quien recomienda los productos de Supergoop!, marca de lujo de cuidado de la piel dedicada 100 por ciento a la protección solar, testeada clínicamente, libre de parabenos, oxybenzone y fragancias sintéticas.



Lloreda explica que también son necesarias una buena crema limpiadora y una hidratante. “Hay que limpiar la piel dos veces al día y mantenerla hidratada. También es importante utilizar una buena crema de contorno de ojos”.

Clima caliente vs. clima frío

Yamile Salebe llama la atención sobre la importancia de sentirse cómoda con la apariencia del rostro en los días de descanso. Existen productos, dice, que funcionan no solo para proteger la piel, sino también como base de maquillaje y para dar uniformidad. La experta recomienda el Anthelios Compacto de La Roche Posay, que cumple esos dos propósitos. Otra recomendación son los cosméticos a prueba de agua como pestañinas y lápiz de ojos, así como labiales con factor de protección solar y rubores que puedan ser usados como sombras.



“Para los niños también hay innovaciones como los protectores solares ‘wet skin’, que se pueden poner en la piel mojada, facilitando la reaplicación”, dice Salebe. Para hidratar la piel aconseja Mineral 89 de Vichy, que funciona como barrera contra la sal y los químicos de la piscina.



Si los días de vacaciones transcurren en una ciudad de invierno, donde normalmente la humedad es mínima, sigue siendo vital la protección solar, ya que la nieve refleja hasta en un 80 por ciento los rayos solares, generando mayor cantidad de radiación. “Es igualmente importante la humectación de la piel, por lo que recomiendo utilizar una crema hidratante más densa para la cara y el cuerpo y un buen bálsamo de labios. Indispensable llevar en el botiquín un reparador de la piel, por ejemplo, el Cicaplast Baume B5 de La Roche Posay”.

¿Y el cabello?

El cuidado en las vacaciones no se limita solo a la piel. El cabello también requiere atención. “El cambio de clima, la sal del mar y los químicos de las piscinas hacen que el pelo se ponga rebelde en esos días. Lo que sucede es que disminuye la hidratación natural y eso hace más difícil el peinado”, explica Jorge Rojas, formador de L’Oreal Professionnel. Para solucionarlo, Rojas sugiere incluir en la rutina productos como los óleos y las cremas hidratantes para el cabello, así como ampolletas, champús especializados y cremas termoprotectoras.