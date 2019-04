Mónica Fonseca, en su color más vivo y puro

Camina tranquila y habla pausado… Sin afán de nada. Sus ojos brillan más que nunca y su gran sonrisa, de labios rojos, sobresale en su impecable rostro. Está feliz de volver a Colombia, pues vive en Los Ángeles desde hace un par de años. En esta oportunidad, llegó a Cartagena acompañada de Juan Pablo Raba, su esposo, y sus dos hijos: Joaquín, de 6 años, y la encantadora Josephine, de apenas siete meses.

Los colores y matices de La Heroica la llenan de energía y sale a relucir su espíritu fresco y aventurero. Así se transforma Mónica Fonseca, la mujer que hemos visto crecer en todas sus facetas, como periodista, presentadora, empresaria, modelo, esposa y madre. Ella es la protagonista de este reportaje en el que descubrimos sus pasiones, su mundo y sus planes a futuro.



Nuevamente te conviertes en mamá. ¿Qué tal te ha ido?



Va muy bien. Se nos había olvidado que los primeros meses son duros, pero por fortuna he tenido todo el apoyo de Juan Pablo y Joaquín. Estamos cansados, pero felices.

¿Cómo está Josephine?



Excelente, es una bebé muy alegre. Está muy pegada a su familia; si no está papá, Joaquín o yo cerquita de ella, llora un poquito, pero cada vez es más sociable.



¿Cómo es ella?



Muy clara en lo que le gusta; es supercomilona, risueña y amorosa. Una niña muy divertida.



¿Ha sido distinto a lo que viviste con Joaquín, tu primer hijo?



Hay muchas cosas en común, pero, definitivamente, sí son personalidades diferentes, empezando porque Josephine aún toma leche materna. Eso ha sido muy diferente.



¿Qué cosas, sentimientos y nuevas transformaciones has vivido?



Es divino ver cómo la energía masculina es tan diferente a la femenina desde bebés. Estamos disfrutando al máximo esa diferencia. Con Joaquín hemos tenido lo mejor de un niño y con ella nos gozamos que sea mujercita. ¡Es una maravilla! Desde la panza todo ha sido muy particular.



¿Cómo está tu familia?



Muy contentos, tranquilos, satisfechos, creciendo juntos y aprendiendo. Agradecidos con la vida.

El amor y su vida en Los Ángeles

Cumples nueves años junto a Juan Pablo. ¿Cómo va la relación? ¿Cómo han evolucionado como pareja?



Sí, es verdad, nos encontramos a finales del 2010. Han sido muy buenos años juntos, en todo sentido. Evolucionamos y hemos aprendido mucho el uno del otro, ya sea como pareja, familia, colegas, amigos, socios y empresa. Es muy especial y poderoso.

Es divino ver cómo la energía masculina es tan diferente a la femenina desde bebés. Foto: Andrea Swarz y Catalina + Andrés Fotografía, con el apoyo tecnológico de #ShotOniPhone

Ustedes son nómadas por naturaleza y han vivido en varios países, pero esta es su segunda temporada en Los Ángeles. ¿Han decidido tener como base esta ciudad?

Volvimos hace casi un año. Amamos la oportunidad de estar en este lugar porque es una ciudad intensa en muchos sentidos, pero también es calmada. Vivimos cerca del océano Pacífico y eso es una gran bendición, y también estamos cerca de la montaña para que ‘Juampa’ monte, si se puede, todos los días en su bici.



¿Cómo resulta la ecuación Bogotá vs. Los Ángeles?



Bogotá siempre será importantísima en mi vida personal y laboral. Son dos ciudades completamente diferentes, donde creo que las grandes ideas se llevan a cabo y se hacen realidad, pero en este momento de mi vida estoy lista para una ciudad como L. A., donde todo es a la ‘ene’ potencia.

Caleidoscopio personal

Cuando tienes un día gris, ¿cómo lo cambias de tono?



Amo el gris y no me parece un color aburrido. Cuando lo uso, me pinto los labios de un color fuerte, como el rojo o el fucsia, para hacerlo lucir más.



¿Cuáles son los colores de tu corazón?



¡Todos! Depende del momento del día, de la vida y del sentimiento que esté viviendo.



¿Con qué color representarías a tu familia?



Juan Pablo vibra en rojo: es pasión, amor, alegría, diversión, emoción, fuerza y mil más. Joaquín ama el verde, pero, tal cual como en ‘Ninjago’, es el encargado de sacar lo mejor de todos. Es la fuerza poderosa de la casa. Josephine vibra en todos los colores, pero es amarillo porque brilla cada instante.



Y tú… ¿de qué color eres?



Joaquín me ve de color violeta.



¿Cómo le pones color a tu vida?



Solo hace falta despertarse y respirar para ver los colores que tiene cada día para ti. No los pongo yo, los pone la divinidad de este planeta.

La familia, su más grande tesoro

Mónica ha construido junto a su esposo, el actor Juan Pablo Raba, un hermoso hogar. Joaquín, su primer hijo, nacido el 19 de julio de 2012, es un niño encantador, feliz y extrovertido. En su cuenta de Instagram tiene más de 106 mil seguidores. En agosto del año pasado llegó Josephine Joie, la nueva integrante de la familia. Su nombre es en honor a la bisabuela de Mónica.

Moda, belleza y pilates, su otro universo

Mónica trabaja en varios proyectos a la vez. Uno de ellos es The Lab Girl, una marca de productos para el bienestar y la belleza que lanzó hace poco en compañía de dos socias.



Hicieron su primer evento en Los Ángeles, con gran acogida, y continuarán por más ciudades y países. También trabaja con Böth Collection, con la que en mayo lanzará una colección cápsula que se podrá ver en su página web, redes sociales y trunk shows en ciudades de Colombia, Estados Unidos y México. Continúa con sus estudios de life coaching y pronto comenzará una maestría en moda. El pilates es su otra pasión y espera convertirse en instructora de esta disciplina.



