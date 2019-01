Ante los violentos solo sirve sumar / Voy y vuelvo

El viernes pasado, cuando Darío Arizmendi entrevistaba al secretario de Salud de Bogotá, inevitablemente, las lágrimas rodaron por mi cara. Escuchar que tres de los jóvenes heridos en el atentado contra la Escuela de Policía General Santander permanecían en estado crítico y con posibles lesiones que les acompañarían de por vida, me hizo reflexionar sobre mis propios hijos, que tienen edades similares a las de los muchachos que cayeron en esta acción demencial.

Y que también tenían sueños, proyectos, ilusiones. Lejos estaban de imaginar que sus vidas serían arrebatadas por la bestialidad y la crueldad. No hay otros calificativos para referirse a un hecho que enluta, que duele y que obliga a preguntarnos si estamos dispuestos a repetir los tiempos del horror que ya vivimos.



¿Estamos condenados a que ninguna generación pueda crecer en paz? No fueron solamente cadetes los que cayeron en esta trampa elaborada por gente sin razón. Allí murieron deportistas, jóvenes que habían sido becados, venidos de tierras lejanas para forjarse un futuro para que sus familias se sintieran orgullosas de ellos.



Allí murieron muchachos que apenas dejaban la adolescencia y querían servir a la sociedad. Solo eso. Eran sencillos, porque nuestros policías vienen de la misma cantera de la que provienen millones de colombianos: la de la humildad, y encuentran en esta institución una oportunidad de hacer carrera y salir adelante.



Los terroristas que siguen creyendo que con acciones como estas van a obtener reivindicaciones sociales se equivocan, porque mientras hoy la ciudad que acogió a los policías muertos y heridos les rinde un merecido homenaje, aquellos que prefirieron el bombazo para segar sus vidas son destinatarios del repudio generalizado de la sociedad.



Qué bien que Bogotá haya dejado a un lado sus diferencias y se haya unido en una sola voz para repetir una y mil veces que la violencia no tiene cabida entre nosotros; que no estamos dispuestos a permitir que el miedo vuelva a gobernarnos; que no seremos jamás indiferentes a los crímenes que se cometen contra servidores públicos ni contra líderes sociales, otros que también han puesto una alta cuota en vidas en los últimos años.



Para eso tienen que servir los plantones, las marchas, las velas encendidas, las oraciones y los discursos que se han pronunciado en las últimas horas: para decir que las diferencias que nos puedan separar jamás serán zanjadas arrebatándole la vida o la dignidad a otro. Jamás. Si permitimos que eso suceda, si no hacemos causa común para denunciar cualquier acción sospechosa que veamos en nuestras calles, si no alertamos a las autoridades de posibles maniobras criminales que se puedan estar gestando, y si –como lo he repetido hasta el cansancio– dejamos que sea el odio el que nos gobierne, entonces sí estaremos accediendo a que el terrorismo y los violentos nos ganen.



Volver a nuestras rutinas, caminar nuestras calles, nuestros parques, admirar lo que tenemos y seguir apostando por nuestro futuro y el de nuestras familias es la mejor manera de rendir tributo a quienes a diario, aquí o en cualquier rincón del país, bien como policías o como líderes comunitarios, ofrendan su existencia por una causa noble. Bogotá, nuestra ciudad, acoge a personas provenientes de todas partes.



De las 21 víctimas fatales del atentado, ninguna era oriunda de la capital. Ninguna. Por el contrario, la ciudad les había abierto sus puertas para que labraran aquí sus propios caminos. Como lo ha hecho con millones de personas. Y así lo seguirá haciendo con todos los que quieran venir a apoyar y aportar.



Hoy, en el parque Nacional y la plaza de Bolívar es la cita. #BogotaCondenaElTerrorismo.



¿Es mi impresión o... muchos están hablando de polarización, cuando lo que estilan las redes sociales es odio puro?



ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor Jefe EL TIEMPO

erncor@eltiempo.com

En Twitter: @ernestocortes28