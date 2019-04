¿Regresa DMG? En Bogotá se reparten volantes invitando a 'invertir'

Este martes comenzó a circular por redes sociales una imagen en la que se observan unos pequeños volantes con información sobre el regreso de 'Proyecciones e Inversiones DMG', la pirámide que estafó a 240 mil colombianos en 2008. Al parecer estarían siendo dejados en las puertas de las casas. La Superfinanciera aclara que son captadoras ilegales y hace un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar por este tipo de sistemas.

La mujer que hizo públicos los volantes, asegura que fueron dejados bajo la puerta de su casa, ubicada en la el barrio Villa Gladys en Engativá. En ellos están registrados los nombres y números de celular de dos personas: Álvaro Murcia y Alejandra Guzmán, quienes estarían al frente de la organización.

Cuando se realiza la llamada al número de la mujer, inmediatamente responde con la frase “inversiones y proyecciones DMG” y se presenta. Luego, explica la manera en que se les debe consignar el dinero que, según ella, se triplicaría en menos de 24 horas. Agrega que el monto mínimo para invertir es un millón de pesos y el máximo son cinco. La primera consignación debe hacerse en entidades, supuestamente aliadas, como Servientrega o Efecty.



La segunda sería a los ocho días hábiles, de forma presencial en las “oficinas principales ubicadas en el barrio Galerías, El Restrepo o Kennedy”.



La mujer también explica que la ‘empresa’ comenzó a funcionar desde hace 24 meses en Putumayo y poco a poco han ido expandiéndose a nivel nacional. Dice que la línea telefónica funciona para todas las regiones y que la persona interesada puede conocer los datos personales de su asesor.



Para intentar convencer a la persona interesada, indica que es posible recomendar a otras cercanas y ganar el 10 % de la inversión: “tiene un cupo para recomendar a ocho personas en el tiempo que es”.



La voz al otro lado de la línea, intenta persuadir al cliente para que 'gane dinero en corto tiempo', no obstante la forma de conseguirlo no está plenamente sustentada, pues cuando se le pregunta cómo se triplica la inversión, ella inmediatamente tergiversa la conversación y se refiere a otros aspectos.



Ante la denuncia de los volantes, EL TIEMPO se comunicó con la Policía Metropolitana de Bogotá. Respondieron que hasta el momento no han recibido denuncias, por lo que no se comenzará ninguna investigación.



La Superfinanciera, por su parte, explicó que en varias ocasiones han emitido comunicados con respecto al tema. Insisten en que se trata de organizaciones fraudulentas que captan dinero de forma ilegal. Agregan que una vez notan la presencia de las autoridades o los señalamientos por parte de las entidades reguladoras se trasladan de sector para no ser encontrados pero siguen funcionando.



Es importante que los ciudadanos estén alerta porque estos negocios no son legales y en 2006 dejaron en la quiebra a miles de colombianos

Las organizaciones son ilegales y cambian de residencia cada vez que son señaladas por las autoridades. Foto: Superintendencia Financiera de Colombia

Recomendaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio

María Carolina Corcione, delegada de protección al consumidor, sugirió a los ciudadanos que piden dinero prestado a personas que no son vigiladas por la Superintendencencia Financiera "revisar con detenimiento los contratos, preguntar a qué corresponden los pagos mensuales y que exigir explicación sobre la tasa de interés que deben pagar". Según ella es mejor tomarse un tiempo porque los préstamos de fácil y rápido desembolso pueden esconder pagos mensuales con cuotas muy altas que en muchas ocasiones tienen intereses usureros.



"Igualmente, esté prevenido cuando le ofrezcan recuperar grandes sumas de dinero habiendo una mínima inversión. Las pirámides usualmente son modelos que captan ilegalmente recursos del público y sólo defraudan las expectativas de los consumidores", concluyó.

REDACCIÓN BOGOTÁ