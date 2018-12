Distrito permitirá ventas ambulantes en la carrera 7ª.

Los vendedores informales podrán ofrecer sus productos de forma organizada en la carrera 7ª., entre la Plaza de Bolívar y la calle 26. Sombrillas, confitería, frutas, lotería y lustrabotas tienen el permiso del Distrito para ofrecer su productos en este corredor vial.

La decisión hace parte de la recuperación integral de este simbólico corredor que está siendo peatonalizado. Las obras estuvieron paradas durante varios meses porque el constructor se declaró en crisis financiera.

Hace una semana el contrato fue cedido y los trabajos se retomarán a partir del primero de enero. Esta es una obra con una inversión superior a los 40.000 millones de pesos y se espera que esta vez sea entregada a mediados del 2019.



Entre tanto la Secretaria de Gobierno anunció que se va a hacer la recuperación integral "con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar con tranquilidad del show de Navidad Más cerca de las estrellas, garantizar la seguridad pública e impedir la comercialización de mercancía de dudosa procedencia". señala la comunicación oficial.



El Gobierno Distrital advierte que no se permitirá la venta de alimentos preparados (incluyendo jugos) y artículos de dudosa procedencia (contrabando, cachivaches, piratería). Tampoco se podrán usar cilindros de gas o parrillas ni comercializar con libros y ropa.



“Hoy iniciamos una estrategia para recuperar y fortalecer la Séptima. La finalidad es organizarla para los ciudadanos y fortalecer el comercio en este sector tan importante. Tenemos un protocolo donde los vendedores informales podrán, a través de ofertas del Ipes, trabajar actividades económicas específicas que no atenten contra la salud pública”, explicó el secretario de Gobierno, Juan Miguel Durán.



El Instituto para la Economía Social (Ipes) caracterizó a un total de 1.148 vendedores informales durante 13 jornadas. Hay 95 módulos de mobiliario semiestacionarios con los que cuenta la ciudad y que estarán distribuidos desde la calle 32 hasta la Plaza de Bolívar para los vendedores que se acojan a las ofertas del distrito.



“No solamente se trata de ordenar y limpiar sino también sensibilizar a aquellos vendedores, no solo informales, también formales, que se extienden en sus comercios en el espacio público, obstaculizando el paso de los peatones y además contaminando visualmente el espacio público. También se van a revisar los niveles de ruido”, dijo Nadime Yaver, directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep).

REDACCIÓN BOGOTÁ