Vecinos piden seguridad en El Campín por torneo de fútbol

La decisión de Bogotá de permitir el ingreso de hinchas visitantes y locales a los partidos amistosos que se realizarán del 11 al 20 de enero en el estadio El Campín tiene preocupados a los vecinos que temen por su seguridad y la de sus negocios y viviendas.

Raúl Puentes, residente de más de 40 años en el barrio Galerías, cuenta que ha visto muchos conflictos entre los hinchas y en ocasiones ha visto su vida en riesgo. “Hace poco en un clásico, estaba con unos amigos en la panadería tomándome un café, cuando salieron los de Santa Fe y lanzaron un ladrillo que cayó en la teja, casi me pegan en la cabeza”, dijo.



Su casa queda a tres cuadras de El Campín, lo que ha conllevado a que su fachada sufra daños. “Me han roto los vidrios en más de dos ocasiones y nadie me ha respondido por los daños; cuando se inician las batallas campales entre los equipos rivales, no hay nadie que los detenga, hasta que hace presencia la Policía”, expresó.



Algunos comerciantes de la zona también sienten temor. “Yo soy dueña hace tres años del local y me han afectado las peleas. Tenía rejas de vidrio y en un partido me las rompieron”, comentó Luz Gómez, propietaria de un establecimiento a pocos metros del estadio, que advierte que quienes propician las riñas y los problemas usualmente son los que están afuera y buscan crear desmanes.

“Son los que vienen a consumir drogas y a robar de aquí para arriba”. Luz se refiere a la calle 57 porque, según ella, los hinchas ya están organizados antes de ingresar al estadio. “A un equipo le corresponde la calle 57 y al otro, la calle 53, no se pueden pasar porque la Policía controla la situación”, dice.

A un equipo le corresponde la calle 57 y al otro, la calle 53, no se pueden pasar porque la Policía controla la situación FACEBOOK

TWITTER

Muy cerca del local de Luz está la tienda de Ester Vega. A ella no le ha ido bien con los enfrentamientos. “Una vez se inició una pelea y había unos hinchas indefensos en medio de la riña, me dijeron que si los dejaba entrar, yo les permití el ingreso, y cuando ya pasó todo, uno de ellos me robo el celular y salió corriendo”.



Algunos vecinos no están en contra de que hinchas de otros lugares del país lleguen a la ciudad. “Un partido sin espectadores no es fútbol, espero que este año esté todo controlado. En el 2018 estuvo bien organizado, pedimos que haya un buen control policial para los partidos”, afirmó Hernando Díaz, residente del barrio el Campín.

El Instituto de Participación y Acción Comunal (Idpac) aseguró que el año pasado no hubo ningún enfrentamiento entre hinchas de los equipos y que para este torneo reforzarán la seguridad del sector.



Contarán con más 1.000 agentes de la Policía, 350 personas de logística, 100 miembros de seguridad privada y 20 funcionarios del instituto, quienes serán los encargados de la participación y convivencia en el estadio.



“Tenemos esquemas de seguridad al ingreso de la ciudad, habrá requisas a la salida de Medellín y Cali y otras a la entrada de Bogotá para que nadie ingrese nada al estadio”, informó John Pardo, gerente de Juventud del Idpac.

Es el segundo año que se realiza este torneo, y en el marco de ‘Más fútbol, más vida’, Bogotá es la única ciudad que no cierra las fronteras a otras hinchadas que no son locales FACEBOOK

TWITTER

Explicó que desde hace un año y medio se trabaja con las juntas zonales, acción comunal y sectores aledaños para que ya no se presenten riñas y la seguridad mejore en los alrededores del estadio.



“Es el segundo año que se realiza este torneo, y en el marco de ‘Más fútbol, más vida’, Bogotá es la única ciudad que no cierra las fronteras a otras hinchadas que no son locales”, expresó el funcionario.



Con esta campaña se han realizado más de 140 partidos a puerta abierta desde el 2016 en Bogotá.



Para este torneo, la tribuna lateral sur será para los locales; la oriental norte, para los visitantes; y las demás serán mixtas y podrán ingresar todas las personas con las diferentes camisas de los equipos.



“Es un mensaje de convivencia ciudadana, de respeto y de cuidado hacia el otro; se debe vivir la fiesta del fútbol sin agresiones a las hinchadas rivales. Buscamos que las personas pierdan la tentación de agredirse por ser rival, abrimos las fronteras, abriendo el estadio”, finalizó Pardo.

Horarios de los partidos

1 de enero: Millonarios-Nacional: 7 p. m.

12 de enero: América-Santa Fe: 5 p. m.

14 de enero: América-Nacional: 7 p. m.

15 de enero: Santa Fe-Millonarios. Hora: 7 p. m.

17 de enero: Santa Fe-Nacional. Hora: 7 p. m.

18 de enero: Millonarios-América. Hora: 7 p. m.

Final: Domingo 20 de enero.

Bogotá

Síganos en Twitter: @BogotaET y en Facebook: @BogotaET