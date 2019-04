POT sería un tema de protesta de la Nacional en paro cívico

Estudiantes de la Universidad Nacional sede Bogotá se unirán al paro cívico nacional de este jueves 25 de abril con dos consignas: la supuesta afectación de terrenos de la universidad por cuenta del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el balance de los acuerdos del movimiento estudiantil y el Gobierno Nacional firmados el año pasado.



La Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees) convocó esta semana una asamblea general de sede para conversar sobre lo cumplido de los acuerdos y los terrenos en riesgo de la universidad: el del edificio Uriel Gutiérrez y los predios de la fase II del hospital universitario.

"El riesgo consiste en que el POT cambia el uso de los suelos de esos dos elementos. Y cambiar eso es como eliminar el primer seguro que evita que nos quiten los terrenos. Aunque cabe decir que nosotros NO hemos definido paro por esto”, aclaró Jennifer Pedraza, líder universitaria y miembro de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees).

“Lo cierto es que sí vamos a movilizarnos el 25 de abril por el cumplimiento del 100 por ciento de los acuerdos y por la disputa con el POT”, añadió Pedraza. Respecto a los acuerdos, asegura que aunque se han cumplido en su mayor parte, aún falta definir detalles del tema de regalías y presupuesto.



Pedraza y otros voceros, además, han criticado que la rectora, Dolly Montoya, no se ha pronunciado frente al tema de predios.



Ese mismo 25 de abril marcharán centrales obreras y varias organizaciones sociales en defensa de distintas causas.

Porque #YaVieneElCongresoACREES invito a todos los representantes estudiantiles del país a que el próximo fin de semana nos encontremos en Bogotá para continuar en la lucha por la educación superior como derecho. Cumplimiento de los acuerdos? Propuestas nuevas? Ahí les espero. pic.twitter.com/Th3RQYxsj6 — Jennifer Pedraza S (@JenniferPedraz) 22 de abril de 2019

Lo que dice Secretaría de Planeación

“Es absolutamente falso que la Administración, a través del POT, ‘presione’ a la Universidad Nacional para entregar o privatizar sus predios”, aseguró la Secretaría de Planeación en un comunicado.



Esta es su respuesta completa:



El Plan de Ordenamiento Territorial –POT busca que en toda la ciudad, los corredores de transporte masivo, sean áreas de actividad múltiple con tratamiento de renovación urbana para generar una densificación ordenada con soportes urbanos. Esta condición no excluye a aquellos predios dotacionales (por ejemplo universidades) localizados sobre estos corredores.



La propuesta de POT considera que las zonas aledañas a los sistemas integrados de transporte masivo son más propicias para la densificación (crecimiento en altura) y renovación urbana, en la medida que permite que los ciudadanos tengan más cerca la oferta de servicios, se generen menos desplazamientos cotidianos, menos congestión, menos contaminación, y la posibilidad que se siga fortaleciendo el tema del transporte alternativo como la bicicleta, el peatón, el transporte público masivo y desestimular el automóvil particular.



El Secretario Distrital de Planeación, Andrés Ortiz Gómez, sostuvo que “la iniciativa surgió porque a lo largo de estos años, varias entidades públicas y privadas, propietarias de este tipo de predios, han solicitado que se les otorgue una norma más flexible para tener unas sedes más modernas, desarrollar usos complementarios al dotacional, ocupar mejor el terreno para liberar espacio público y crecer en altura”.



El funcionario expresó que en el POT se exige que este tipo de dotacionales sigan cumpliendo con sus funciones misionales, ya que se mantiene la condición de permanencia del uso dotacional, pero que a su vez, cuenten con unas condiciones normativas favorables para que, cuando lo requieran, puedan ampliar, mejorar o modernizar sus sedes, lo cual para nada va en contravía de los intereses de las universidades públicas.



El Plan Parcial Ciudad CAN adoptado mediante Decreto Distrital 635 de 2017 NO incluye dentro de su límite los predios de la Universidad Nacional.



“Es importante aclarar que no existe una segunda etapa de este Plan Parcial ni se está previendo su ampliación para incorporar otros terrenos”, expresó el Secretario tras explicar que los predios de la Universidad Nacional mantienen sus condiciones de usos dotacionales. Así mismo, enfatizó que es absolutamente falso que exista una supuesta presión de la Administración sobre la Universidad Nacional para entregar sus terrenos. La propuesta de POT no pretende la privatización o mutilación de sus terrenos.



La Universidad Nacional se encuentra actualmente formulando un Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP para su campus. Este instrumento de planeamiento y gestión es adoptado por el Ministerio de Cultura, y es de superior jerarquía con respecto al Plan de Ordenamiento Territorial.



Ortiz Gómez enfatizó que “si bien el planteamiento del POT para estos predios busca generar unas condiciones óptimas para la universidad, y ese planteamiento está enmarcado dentro de la autonomía territorial, el futuro de esos predios está en manos de la misma Universidad Nacional a través del equipo que formula el PEMP y del Ministerio de Cultura, autoridad competente para su adopción”.



REDACCIÓN BOGOTÁ