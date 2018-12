A las 10:24 retiraron tractocamión accidentado y levantaron desvíos

El accidente se registró a las 4:30 de la madrugada en la calzada sentido sur-norte, cuando el tractocamión chocó contra un muro a pocos metros del puente de la calle 116 y se volcó y generó de inmediato el bloqueo del tráfico.



A las 8:55 de la mañana la secretaría de Movilidad reportó que tuvo que cerrar el carril exclusivo de TransMilenio para facilitar las maniobras de las grúas para retirar el vehículo volcado.

#ArribaBogotá a esta hora paso controlado en la Autonorte con 116. Conductor de un camión perdió el control y fue a parar con un poste de luz. No se reportan lesionados en el hecho @ArribaBogota @Citytv pic.twitter.com/IUgJuC4gvI — Juan Camilo Ramírez (@jcamiloramirezg) 29 de noviembre de 2018

Pasadas las 8:55 de la mañana el tráfico seguía cerrado en la calzada rápida debido a la dificultad para mover el vehículo volcado.



Seis grúas acudieron al lugar a realizar el trabajo: dos de TransMilenio, tres de la Secretaría de Movilidad y una particular.



La circulación de vehículos tuvo que desviarse a la calzada lenta en la calle 114 mientras se realiza la maniobra en la calzada rápida.



El conductor del vehículo estrellado le dijo a Citynoticias que perdió el control por una obra en la vía. Se estrelló contra un muro, pero no contra el puente de la 116 como informaron inicialmente las autoridades.



Dijo que no se quedó dormido, que de hecho se había levantado a las 4:30 de la madrugada porque vive en Bogotá y que por obras en la vía intentó desviar y perdió el control.



A las 10: 24 de la mañana, Movilidad reportó retiro del tractocamión y normalización del tráfico.



Redacción Bogotá