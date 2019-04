Vuelve a funcionar el teleférico de Monserrate en Semana Santa

El teleférico de Monserrate abre sus puertas nuevamente a los turistas a partir de este sábado 13 de abril. Para la seguridad de los visitantes se le agregó una alarma y un freno de mano para mitigar emergencias futuras.



Durante la Semana Mayor, las cabinas operarán los domingos, jueves y viernes desde las 5:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Para los días entre semana el horario será de 6:30 de la tarde hasta la media noche.

Luego del accidente, Teleférico le apuesta a recuperar la confianza de los usuarios y para ello reforzó la seguridad de las maquinarias, agregaron una alarma y un freno de mano. Además, cambió la apariencia de las cabinas: con colores llamativos y trazos propios de las culturas precolombinas.



Y no es para menos, algunos ciudadanos aún desconfían de la seguridad del transporte. "La verdad hasta que no se ensaye no se puede dar el visto bueno", manifestó Fredy Numpaque, visitante frecuente.



“La empresa tomó todas las medidas preventivas y predictivas para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos. Si no estuviera en óptimas condiciones de funcionamiento no se hubiera dado el lanzamiento de su apertura”, señaló Alexandra Moreno, directora de mercadeo y comunicaciones del Teleférico de Monserrate.



Ante las críticas del accidente de diciembre, en el que 25 personas resultaron heridas, Moreno explicó que aunque la maquinaria afectada no se cambió, sí se reparó y adicionalmente cuentan con personal de acompañamiento “capacitado para realizar cada una de sus actividades".



Con respecto a la polémica sobre la falta de experiencia del maquinista como causa del accidente, Moreno agregó que no había sido por falta de idoneidad del empleado, pues llevaba trabajando en la empresa más de 15 años y por tanto se podría deducir su nivel de experiencia. Según ella, la verdadera razón fue la irresponsabilidad del operario, pues dejó abandonado el puesto de trabajo.



Por otro lado, desmintió la especulación acerca de la extensa jornada laboral a la que estaba, supuestamente, sometido el operador. Dijo que ellos tienen un horario equivalente a lo que exige la ley y para Semana Santa lo que harán es organizarlos de tal manera que puedan cumplir con las cantidad de visitas esperadas.



Para esta Semana Santa están esperando el ingreso de más de 200.000 turistas desde el teleférico, el funicular y los senderos habilitados, y ellos aseguran que están preparados para recibirlos.



"Este es un equipo que cumple con todas las características de calidad y seguridad. Estamos en óptimas condiciones para ofrecer un servicio en esta semana mayor”, concluyó Moreno.



REDACCIÓN BOGOTÁ