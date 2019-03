A propósito de video viral: no recoger el popó del perro tiene multa

Piénselo muy bien si usted es de esos ciudadanos inconscientes que sacan a pasear a su mascota y no recoge el excremento que esta deja en el espacio público (o incluso dentro de un conjunto cerrado).



Si es sorprendido por un policía cometiendo esta infracción, o por un ciudadano que hace el registro y lo pone en conocimiento de la autoridad, le pueden imponer una multa de tipo económico.

El tema cobra relevancia a propósito de un video que se ha hecho viral en redes sociales, en el que una habitante de un edificio le reclama a una joven vecina y propietaria de un perro, para que recoja lo que ha dejado su mascota en una zona verde, donde suelen caminar niños y otras personas.



No obstante el requerimiento de la ciudadana preocupada, la dueña del canino, dice que "eso se degrada en pocos días", se niega a recoger los excrementos y se va del lugar.



La actitud de la joven ha provocado muchos comentarios en su contra, pero esas mismas críticas se les pueden hacer a miles de personas que no tiene cultura ciudadana, deciden no respetar las normas de convivencia y creen, erróneamente, que esas conductas no tienen castigo.



Esta afectación a la convivencia ciudadana -no recoger las heces de su perro u otro animal doméstico- está contemplada en el Código de Policía.

La joven se negó a recoger el excremento de su mascota , a pesar del pedido de quien la grabó.

La sanción, según el Artículo 124 del Código de Policía (CP), implica una multa de cuatro salarios mínimos diarios -hoy 110.412 pesos-, tipificada como infracción tipo 1: "Omitir la recogida de los excrementos de los animales, por parte de sus tenedores o propietarios, o dejarlos abandonados después de recogidos, cuando ello ocurra en el espacio público o en áreas comunes".



En principio, según explicación de la Secretaría de Gobierno, el agente de policía debe hacer el llamado de atención verbal para que el propietario limpie el excremento; en caso de que la persona haga caso omiso a la solicitud, la autoridad puede proceder a imponer el comparendo por violación al Código de Policía.



De igual forma, quien reciba el comparendo puede acudir al inspector de policía y hacer sus descargos, para que este decida si mantiene o no la multa.



Además de las sanciones, dejar excrementos en zonas públicas puede ocasionar problemas de salud a otros animales y a seres humanos.



