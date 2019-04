Distrito anuncia que este año quedarán sembrados 300.000 árboles

A lo largo de este año se sembrarían 300.000 árboles nativos en toda la ciudad. Así lo aseguró la administración. Desde el 25 hasta el 30 de abril el Jardín botánico plantará 6.200 en las zonas de restauración ecológica de la ciudad, que han sido afectadas por incendios.

Robles, nogales, cedros y liquidámbar son algunas de las especies escogidas por los expertos debido a su longevidad, resistencia y adaptación a las condiciones urbanas.



Estos factores son importantes porque son de porte alto, brindan mejor visibilidad y permiten una alta captación de oxígeno para la Bogotá.

Pero los 300.00 árboles que se sembrarán no salen por azar. El Jardín Botánico destinó unos espacios especiales. “Llevamos tres años preparándonos con cuatro viveros en Bogotá, para poder plantar estos más de 300.000 árboles nuevos en la ciudad. Parte de estos estarán en algunas zonas donde en el pasado reciente ha habido incendios forestales y restauración de los cerros”, informó el secretario de Ambiente, Francisco Cruz.



Precisamente hasta el vivero Florida, que hace parte de los cuatro, llegó Silvia Avendaño, una niña que hace unos meses le envió una carta, con una caricatura, al Jardín Botánico. En ella le expresaba una inquietud a la institución: “yo quería saber por qué los estaban talando, porque me preocupaba, entonces ellos me explicaron también que cuando pasaba eso era porque estaban enfermos y tenían riesgo de caerse encima de personas”, dijo Silvia.



“Como parte de esta respuesta, Silvia visitó este vivero para conocer de primera mano todos los árboles que, cuando crezcan, serán plantados en la ciudad y remplazarán a los que se han tenido que retirar”, explicó la alcaldía.



Entre 2016 y 2018 este espacio resguardó 397.928 arbóreos. Actualmente tiene 125.152 árboles, arbustos y plantas de jardinería de 243 especies diferentes. De esos, 62.440 ya están listos para ser plantados en la ciudad.

Recomendación sobre la siembra

Los ciudadanos también pueden sembrar árboles en la ciudad, pero para ello se sugiere pedir una asesoría con el Jardín Botánico para que en equipo se planten los que son adecuados para cada sector de una manera más organizada.



“En la página web del Jardín tenemos convocatoria para que los ciudadanos postulen el sitio donde quieren que plantemos los árboles. Una vez hagan esto, los acompañamos en todo el proceso y todo lo que se necesita. Hemos producido más de 500.000 árboles desde 2016”, recordó la directora del Jardín Botánico, Laura Mantilla.



Estos son los pasos para plantar árboles en la ciudad dados por la entidad.



1. Luego de un proceso de recolección de semillas, se procede a la propagación, el cual, dependiendo de la especie, puede tardar hasta dos años en germinar. “Es el caso de especies como el tuno y el mortiño, que son utilizados para restauración ecológica: se demoran cerca de dos años en germinar, mientras que otras tan solo tardan tres meses, como el nogal y el cedro, que también son empleados en la arborización urbana”.



2. Una vez lleguen al tamaño ideal, pueden ser plantados en la ciudad. Para el caso de las zonas de restauración ecológica, los individuos son de 50 centímetros a 2.10 metros de altura; mientras que para arborización urbana el requerimiento es de 1.50 a 3.60 metros de alto.



REDACCIÓN BOGOTÁ