Sicario intentó asesinar a Veedor de la Policía

A las 8:30 de la noche del sábado 20 de abril, y cuando volvía a casa después de su trabajo, un hombre armado disparó sin éxito en cuatro ocasiones en contra del Veedor de la Policía Nacional, Armando Vergara, quien tiene a su cargo la investigación de diferentes casos de corrupción y malas prácticas que cometen integrantes de esta Institución.

El atentado ocurrió en la calle 41C con carrera 78, cerca a su vivienda. Vergara, quien se movilizaba en una motocicleta con un escolta que tiene asignado, se salvó justamente por la acción de su acompañante, quien lo cubrió y repeló el ataque. El sicario huyó por las calles del sector y posteriormente abordó una moto en la que desapareció.

Pero esta no es la única vez que atentan contra la vida de este funcionario. "Desde el 2014 vengo sufriendo eso. Me dicen cállese, no se meta, no sea lambón, hágase a un lado, han sido diferentes cosas las que han pasado", relató Vergara, quien agregó que por el momento no ha sido notificado de alguna investigación para aclarar lo ocurrido este fin de semana.



"Toca esperar a ver qué dicen en la Fiscalía, pero no se ha hecho ninguna investigación, y no se sabe de dónde vienen estos atentados. Así fue con un caso que ocurrió hace un tiempo, lo archivaron y nunca se supo nada", lamentó.



Pese a la agresión que sufrió, Vergara señaló que no piensa retirarse de su cargo y que continuará adelantando sus labores de investigación en contra de integrantes de la Policía Nacional que están involucrados en casos de corrupción o de malas prácticas institucionales.



Finalmente, la Policía de Bogotá anunció que destinó un equipo especializado para investigar las causas del atentado y dar con los responsables.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET