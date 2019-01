Denuncian robo masivo en restaurante de la localidad de Kennedy

Unas 20 personas, entre clientes y empleados, fueron asaltados violentamente este miércoles, sobre las 8:30 de la noche, en un restaurante ubicado en la zona central de la localidad de Kennedy. En el robo, que quedó registrado en imágenes de cámaras de seguridad, los delincuentes se llevaron dinero en efectivo, celulares, billeteras, y hasta cascos de motocicletas.



Una de las víctimas relató los momentos de angustia que vivió durante el asalto masivo. "De un momento a otro vi que entraron tres personas, y ahí es que veo el revólver plateado y empiezan a decirle a todos que para el fondo", narró esta persona. El fondo era la bodega del establecimiento, lugar en el que fueron aglutinados y esculcados, uno por uno, los ciudadanos.

"Ya no importa la cantidad de gente, van por lo grande, no respetan menores de edad, es increíble la inseguridad que hay en Bogotá, no sé qué pasa con las autoridades", narró otra de las víctimas quien, hábilmente, antes de ser esculcado, arrojó las llaves de su moto y la billetera en una caneca de la basura.



De la caja registradora del restaurante de cadena se llevaron 4 millones de pesos, además de tabletas electrónicas, celulares, billeteras, cascos de motocicletas y todo lo de valor que encontraron. El coronel Óscar Daza, oficial de inspección de la Policía de Bogotá, señaló que están tras la pista de los responsables.



"Los sujetos están siendo identificados a través de las imágenes de cámaras de seguridad e información de la ciudadanía", señaló el oficial. Según contó uno de los empleados del lugar, este es el cuarto robo que se presenta en lo que va del año a establecimientos comerciales de ese sector.

BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET

Con información del Noctámbulo de Citytv