Rifirrafe entre la Personería y el Distrito por el tema de bicicletas

“Sí hemos recuperado la malla vial de algunas ciclorrutas con la ayuda de la UMV y sí hemos realizado cerca de 123 interconexiones de color azul para la seguridad vial de los ciclistas”. Estas son algunas de las respuestas que dieron desde la Secretaría de Movilidad, luego de las denuncias que hizo la Personería de Bogotá sobre el tema de bicicletas en la capital.

En un informe, la personera distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, advierte que han aumentado el número de fatalidades en las que se han visto involucrados los biciusuarios: en el primer trimestre de este año han perdido la vida 15 (EL TIEMPO confirmó que son 18).



También pone en entredicho que Bogotá sea la capital mundial de la bicicleta como lo ha anunciado el Distrito en varios escenarios. El ente de vigilancia afirma que el 16 por ciento de la malla vial de las ciclorrutas está en mal estado y asegura que hoy la red de ciclorrutas no tiene interconexión entre sí y no hay un número real de biciusuarios, viajes diarios, zonas ni horarios desde 2015, cuando se realizó la encuesta de Movilidad.

¿Somos la capital mundial de la bicicleta?



Decimos que Bogotá es la capital mundial de la bicicleta por varias razones: porque queremos que los bogotanos se sientan orgullosos de las cosas que nos hacen especiales, y el uso de la bici es una de ellas. Aquí se realiza un millón de viajes a diario, y somos de lejos la ciudad en América Latina en la que más recorrido en este medio se realiza. Se usa para recrearnos, hacer deporte y transportarnos. Tenemos eventos icónicos, como la subida a Patios, el día sin carro, la ciclovía nocturna, que hace que podamos decir con orgullo que somos de las ciudades en donde tenemos más usos de la bici, y lo de Bogotá capital mundial de la bici es una aspiración y queremos seguir avanzado como ciudad, no queremos que esto se interrumpa por el cambio de un alcalde o de una administración.

¿Sí hay continuidad en las ciclorrutas?



Los bogotanos han visto que se han demarcado en color azul 123 conexiones en intersecciones. Hay ciclorrutas como las que hicimos en las carreras 24 y 19 que lo que hacen es generar conexiones para que se articulen los corredores. También entregamos la ciclorruta de la calle 116, hasta la 50. Hemos demarcado con maletines otros sectores que próximamente serán definitivos. Vamos a dejar 580 kilómetros de ciclorrutas construidos antes de terminar este año y, adicionalmente, contratados otros 170. En los próximos años vamos a llegar a 1.000 kilómetros, lo que significa que en los temas de infraestructura y conectividad hicimos muy bien nuestra tarea. Ahí están los contratos, ahí están los proyectos, esto no es un carretazo.

Aumentaron las fatalidades de ciclistas, van 18 este año...



Este año hemos tenido 18 fatalidades de ciclistas, tres más que el año pasado (15) para esta misma época. Más del 40 % de estas se están generando en interacciones entre ciclistas y vehículos pesados, por puntos ciegos o zigzaguear entre carriles. Otro dato que nos preocupa es que en cerca del 20 % de estas fatalidades, el ciclista estaba en un corredor en el que tenía una ciclorruta a menos de 50 metros. Aquí hay algo que debemos combatir desde lo cultural y es entender que un buen ciclista o experto no es aquel que piensa que ya no requiere la ciclorruta; el ciclista experto tiene que aprovechar y saber usar la vía que le da la mayor seguridad.

¿Se ha hecho algo en relación con el mantenimiento de las ciclorrutas?



Invitamos a la Personería a que mire los proyectos de mantenimiento que hacemos, por ejemplo, la ciclorruta Porvenir, que es la más grande que tenemos, la de las carreras 19 y 13 y la del canal Juan Amarillo. Con el fin de cumplir con el proyecto de mantenimiento hicimos un convenio con la UMV para que ellos nos ayuden. Me aparto enormemente del informe de la Personería que dice que no estamos trabajando en recuperación. Lo que no se hacía desde hace una década se está haciendo y los ciclistas lo están viendo. Los datos que tenemos son diferentes a los de la Personería sobre el estado de la malla vial de las ciclorrutas. Según el IDU, el 85 % está en buen estado; el 6 %, en mal estado y el resto, en un estado deficiente.

Los viajes que se hacen y la seguridad...



Para decir que en Bogotá se hace un millón de viajes en bicicleta hacemos proyecciones basadas en datos. Una es la encuesta de Bogotá, Cómo Vamos; ahí, cuando se pregunta ¿cuál es su principal medio de transporte?, el 9 por ciento dijo que la bicicleta. También tenemos un sistema de sensores que miden el paso del número de bicicletas en 13 puntos de las principales ciclorrutas, y estos aumentaron el 18 por ciento entre el 2016 y 2018.



Sobre las muertes por hurto de bicicleta, la secretaria (e) de Seguridad, María Lucía Upegui, dijo que este año, lastimosamente, se han registrado tres casos, cifra que bajó en 3 por ciento en comparación con el año pasado.