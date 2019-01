Le robaron el celular, la hirieron y quedaron libres

Una mujer víctima de robo, quien resultó con heridas múltiples en su cuerpo, habló con EL TIEMPO para relatar cómo fueron los hechos. Sin embargo, pidió que su identidad no fuera revelada por miedo a que los ladrones, que se encuentran en libertad y al parecer de nuevo en el barrio, la vuelvan a atacar.

El pasado 28 de enero, al mediodía, en el barrio Salinas, de la localidad de Engativá, dos hombres de nacionalidad extranjera atracaron a la mujer que cruzaba por un parque. En medio del forcejeo por intentar robarle el celular, la víctima sufrió varias cortadas, ya que uno de los atacantes portaba una navaja.



“Yo estaba en mi hora de almuerzo. Pasé por el parque y vi a dos hombres que supuestamente estaban jugando con un balón. Al principio no desconfié de ellos, pero luego uno de los hombres que estaba detrás de un árbol salió con una navaja en la mano y me botó al piso. Yo me logré voltear boca abajo para proteger mis pertenencias, pero él me giró hacia arriba y se sentó encima de mí”, relató la víctima.

El momento quedó registrado en video por una de las cámaras de seguridad del barrio. Las imágenes muestran cómo, luego de que el ladrón está sentado encima de la víctima, llega su cómplice y entre los dos la comienzan a agredirla. Incluso, se logra ver cómo es arrastrada unos metros por uno de los sujetos.



“Grité mucho y ellos solo me decían que me callara. Como no lo hice, me clavaron la navaja en las costillas del lado derecho. Por fortuna, el arma no me perforó. Yo siempre puse las manos para defenderme. Tengo cortadas en las manos, una contusión en el estómago, donde él estaba sentado y un hematoma en la rodilla”, termina relatando la víctima.



Héctor Serrato, testigo y quien auxilió a la víctima, relata que los ladrones fueron capturados “gracias a un joven que estaba en bicicleta y que vio cómo robaban a la joven. Fue detrás de ellos, quienes ingresaron a un centro comercial. Entró con todo y cicla y los agarraron. El muchacho dijo que a él, esos mismos hombres, lo habían atracado hacía unos días”.



A pesar de que los agresores fueron trasladados a la URI de La Granja, horas después un juez los dejó en libertad porque no tenían antecedentes judiciales.



