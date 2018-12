La consigna de no manipular pólvora reduce los quemados

A la fecha, los resultados parciales de la reducción de personas lesionadas con pólvora son históricos. En lo corrido de este año se han registrado nueve casos, de los cuales cuatro se presentaron este diciembre.

Así lo revelan las cifras oficiales, que comparadas con las de los años anteriores parecieran indicar que las campañas, el comportamiento ciudadano y las sanciones van por buen camino.

El año pasado, 55 personas terminaron lesionadas; de ellas, 36 fueron adultos y 19, niños.



El esfuerzo institucional del Distrito, de la mano con la Policía y las campañas de organismos de socorro dan cuenta de que localidades como Kennedy y Bosa pasaron de cinco afectados el año pasado a cero casos hasta hoy. En Ciudad Bolívar se pasó de 13 heridos a 3, mientras que en Suba, por ejemplo, la cifra se redujo de 6 a 1.

Con esa alianza, de la que también hacen parte las alcaldías locales, se ha logrado incautar 1.286 kilos de pólvora en localidades que evidencian esa tendencia a la baja: Ciudad Bolívar, Engativá, Suba, Kennedy, Los Mártires, Santa Fe y Usme, entre otras. (Vea infografía)

Al revisar cuáles son los artefactos que más lesiones les causaron a los ciudadanos este año, aparecen los totes, volcanes, voladores, la luz de bengala y los pitos.

En esta temporada navideña, las autoridades han realizado al menos 12 operativos y se han registrado seis incendios, de los cuales cuatro estuvieron relacionados con pólvora, faroles e instalaciones navideñas.



La Comisión Intersectorial, instancia encargada de la prevención y el monitoreo del uso de la pólvora en la ciudad, fue creada para concertar y coordinar lo relacionado con control, manipulación y comercialización de pólvora. La preside el secretario de Gobierno, Juan Miguel Durán, junto con los secretarios de Seguridad y Convivencia, Salud y Movilidad, y los directores del Instituto de Gestión del Riesgo (Idiger) y Bomberos.

La multa es de 833.313 pesos

El artículo 30 del Código Nacional de Policía y Convivencia establece que está prohibido “fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente”.



También está prohibido prender o manipular fuego en el espacio público y demás comportamientos que atenten contra la tranquilidad ciudadana.

​

Según la Secretaría de Gobierno, la multa por no cumplir con esta norma es de 833.313 pesos.



Si bien la ciudad va mejorando en la reducción de las cifras de quemados, el énfasis sigue siendo el mismo: “Por ningún motivo permita que sus hijos quemen pólvora”. Y, aunque muchos traten de buscar los atajos para evadir la ley y compren voladores y otros artículos fuera de Bogotá, es preciso señalar que las autoridades de Policía realizan operativos de control y vigilancia en todas las entradas de la ciudad, en establecimientos abiertos al comercio y en las calles para decomisar y aplicar las sanciones respectivas a los infractores.

Los daños son irreparables

Pese a las campañas y alertas permanentes que las autoridades distritales publican para prevenir el uso de pólvora, algunos ciudadanos irresponsables insisten en vender, comprar o distribuir sin medir las graves consecuencias que puedan causar a la vida misma.



Y no es solo la quema pólvora de forma ilegal (pitos, volcanes, mechas, totes, martillos, buscaniguas o bengalas, entre otros) sino también el uso de otros artefactos como esponjillas de alambre, los globos y los añoviejos repletos de toda suerte de elementos que cuando explotan hacen daño y dejan secuelas irreparables en los órganos vitales o en el rostro.



Según el hospital Simón Bolívar, en un evento catastrófico, el costo de una intervención puede ir desde los 5 millones de pesos para una lesión leve hasta superar los 40 millones de pesos en casos más dramáticos.



Con la pólvora existe solo una medida que le puede evitar quemaduras: no tocarla nunca. En caso contrario, se recomienda lavar con agua limpia, no tomar ningún medicamento ni hacerse ningún remedio casero, y asistir siempre al centro de salud más cercano.

‘Por poco me quitan a mi hijo por quemarse con pólvora’

Cuando Juan Carlos López se puso a jugar con pólvora a escondidas de sus padres, jamás se llegó a imaginar el lío en el que los alcanzó a meter.

Édgar Fernando dice que sí lanzó voladores, pero después de ver a su hijo lesionado juró no volver a tocar la pólvora. Archivo particular Foto: Archivo particular



El martillo que se encontró en la calle cuando visitaba a sus abuelos en el barrio Altamira, sur de la ciudad, le explotó en la mano y por poco le vuela los cuatro dedos. Era la madrugada del 25 de diciembre del año pasado, y este adolescente de 15 años era trasladado en ambulancia hacia el hospital Simón Bolívar, el centro asistencial especializado en quemaduras.



“Estaba aturdido, todo quedó en blanco y los dedos ensangrentados. Le mostré a mi mamá y de una vez me llevó al hospital”, recuerda el muchacho un año después de los hechos.



Su papá, Édgar Fernando, dice que le dieron muchas ganas de llorar cuando vio vendado a su muchacho, pero lo que más les sacó lágrimas fue que por este hecho las autoridades estuvieron a un paso de enviar al menor a un centro de protección por el descuido de los papás. Cuentan que se salvaron de la medida por el buen comportamiento como papás, porque Juan Carlos es un buen estudiante y también por la fortuna de que el daño no pasó a mayores.



“Yo recomiendo a todos los bogotanos que no quemen pólvora porque cualquier cosa les puede pasar”, dice Juan Carlos.