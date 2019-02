Rechazan antena en parque El Moral, de Suba

Por medio de la Resolución 0032 del 11 de enero del 2019, la Secretaría Distrital de Planeación dejó en firme la instalación de una antena de telecomunicaciones de 25 metros de alto en el parque El Moral, ubicado en la carrera 54 n.° 143-19, en la localidad de Suba.

Aunque en el documento de 27 páginas la entidad explica que la empresa a cargo de la instalación cumplió satisfactoriamente con todos los requisitos exigidos para llevar a cabo este tipo de intervenciones, los residentes de la zona lamentan esta decisión.



“Aquí hay conjuntos residenciales y nunca nos socializaron lo que iban a hacer. Están haciendo un hueco como de cinco metros de profundidad solo para la base de la antena. Eso se ve muy feo estéticamente y además no sabía que el Distrito tenía esa facultad de arrendar el espacio público”, explicó Roger Peña, un vecino de esta zona residencial.



Recientemente, la Defensoría del Espacio Público llevó a cabo el desmonte de tres antenas de este tipo justamente en la localidad de Suba y también en Chapinero, las cuales no cumplían con los requisitos necesarios.



De acuerdo con lo que ha explicado la entidad, en la ciudad hay cerca de 1.500 estructuras de estas que no cuentan con los requisitos para ocupar el espacio público.



Según Nadime Yaver, defensora del Espacio Público, en toda la capital del país podrían ser unas 4.000 antenas de telecomunicaciones las que no tienen el permiso que se solicita ante la Secretaría Distrital de Planeación.

REDACCIÓN BOGOTÁ

