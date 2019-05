¿Quiénes eran las víctimas de la explosión en La Estrada?

Medicina Legal confirmó la identidad de tres de las cuatro personas fallecidas en la explosión accidental en el barrio La Estrada este viernes.



Se trata de José del Carmen Chacón Mora, Lilian Andrea Camacho Camargo y Jairo Católico Rodríguez. Sus cuerpos ya fueron entregados a familiares para que procedan con su velación y sepultura.

Aún falta determinar la identidad de una de las víctimas.

José del Carmen Chacón Mora era quien atendía Tejos y Bocines El Diamante, foco de la emergencia de este viernes.



Aunque EL TIEMPO se puso en contacto con algunos de sus allegados, estos prefirieron no pronunciarse por el difícil momento que atraviesan. Hasta el momento, solo se sabe que el hombre nació en Boyacá y tendría entre unos 70 y 73 años. Hace 15 años estaba en el negocio.



Lilian Andrea, por su parte, se encontraba en el local vecino a Tejos El Diamante. Allí, realizaba la contaduría y otras labores cuando fue alcanzada por la explosión. Tenía unos 31 años.



"Estaba en el local con su esposo, mi sobrino, y otros empleados. Ellos salieron momentos antes de la explosión, ella se quedó sola. Cuando los hombres sintieron el estruendo, regresaron corriendo y trataron de rescatarla. Pero ella estaba sepultada por los escombros", le dijo a este diario José Raúl González, familiar de la víctima y uno de los empleados del almacén de repuestos que quedaba en la misma casa que sufrió el mayor impacto de la onda explosiva.



"Mi sobrino estaba desesperado por sacarla. Todo estaba lleno de humo. No se veía nada. Su angustia era terrible: Lilian era muy linda, amable, noble y detallista. Era una emprendedora. No tenía hijos", narra González.



De acuerdo a él y otros vecinos del sector, 'Don José' vendía tejos, ranas y mechas en su local. La dirección de Bomberos de Bogotá advierte que este local no tenía permisos para expender ni manipular pólvora.



En el mismo hecho, 44 personas fueron atendidas por heridas o conmoción.



BOGOTÁ