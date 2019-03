Mujer asesinada a golpes por robarla era auditora del Polo Democrático

Hace seis meses, María Gladys Ramírez Morato inició el que sería su último trabajo. Ingresó al Polo Democrático Alternativo como auditora interna. El viernes 15 de marzo, como era habitual, salió de su trabajo sobre las 5:30 de la tarde. Ese día, Sandra González, directora administrativa del partido, estuvo con ella por última vez.



“María estaba muy en el cuento de lo que se viene con el tema de las elecciones territoriales. Las imágenes de su muerte reflejan un momento muy complejo, es una cosa bastante fuerte”, contó Sandra, quien recordó a su compañera como una mujer tranquila y muy responsable.

María Gladys era contadora pública de la Universidad Libre, magíster en economía de la Universidad Nacional. Tenía 61 años, era vital, trabajadora y sensible con las tragedias de los demás. Esposa de Marco Fidel Suárez y madre de Silvia y David Miguel.



Nació en Buena Vista, Boyacá, un municipio de unas 6.000 personas a 115 kilómetros de Tunja. Allí vivió su infancia, pero se hizo bachiller en el colegio la Presentación de Funza, en Cundinamarca.



Con sus títulos y capacidad logró amasar una productiva carrera profesional. Trabajó en la empresa de servicios públicos de Funza, en el Ministerio de Comunicaciones, en el Senado de la República, en la ESAP, en Canal Capital, en el Instituto Caro y Cuervo, en la Universidad de los Andes y otros lugares. Todos sus cargos enfocados en temas contables y de auditoría.



En el video que se conoció en medios de comunicación del ataque que sufrió, se observa cómo, a las 8:23 de la noche de ese viernes, tres hombres, dos en una motocicleta y uno a pie, la abordan para robarla. “Unos sujetos en moto le tratan de rapar el bolso, en ese momento, como lo muestra el video, es empujada por estos delincuentes que le propinan golpes en la cabeza y cae al piso”, explicaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.



Todo esto ocurrió en la calle 22 con carrera 82B, en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón. Hasta este lugar llegaron uniformados que le prestaron los primeros auxilios y que posteriormente la llevaron a la clínica Colombia, donde falleció.

Según relató, en medio de lágrimas, Marco Fidel Suárez Suárez, esposo de María Gladys, momentos antes de que la asesinaran, ella estuvo en el centro comercial Hayuelos.

“Antes de las 8 de la noche llegó al centro comercial. Ella tenía unos gastos que pagar en una finca que tenemos en Cucunubá, el tema de mano de obra y materiales. Entonces fue al banco y retiró 5 millones de pesos. Según dicen algunos testigos, ella venía con unas bolsas de leche y otras cosas”, denunció Marco Fidel.



Al parecer, María Gladys, después de pasar por el banco, fue a un supermercado a comprar algunos elementos para llevar a la casa.



“Ella se vino caminando a la casa desde el centro comercial y a dos cuadras de que llegara la atacaron, un tipo a pie y dos en moto, y de acuerdo al video, la cogieron a golpes porque no quería soltar la cartera, la dejaron privada”, contó su esposo.

Generalmente su hijo la acompañaba cada vez que debía sacar plata del banco, pero esa noche no pudo hacerlo, además, ella necesitaba con urgencia el dinero.



La primera noche, sin saber nada de su paradero, fue la más difícil para los familiares de María Gladys. Solo hasta el sábado 16 de marzo, a las 11:30 de la mañana, recibieron información. Desde ese momento empezó la tragedia.



“En la Fiscalía no ha habido nada por ahora, una vecina logró sacar una copia del video donde se ve que la atacan, y ella ha reunido también información de otras cámaras del sector a ver si identifican a los criminales”, comentó.

Por su parte, en la Policía de Bogotá informaron que dentro de sus investigaciones lograron dar con las placas de la motocicleta en la que se desplazaban los agresores, pero que es el CTI quien tiene a cargo las investigaciones.

Vecinos y amigos de María Gladys realizaron una velatón este jueves sobre la 7 de la noche para clamar justicia. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

Una tragedia familiar

Lo más difícil para esta familia apenas comienza. Exigen justicia y que las indagaciones para dar con los responsables de este crimen den sus frutos lo antes posible.



Según Marco Fidel, el dictamen de Medicina Legal sobre la muerte de María Gladys señala que esta ocurrió a las 9:04 de la noche, casi 50 minutos después de que ocurrió el ataque, y cuestiona el tiempo de reacción de la Policía. Además, todavía no es clara la razón por la que la víctima no fue acompañada por uniformados de la Mebog tras retirar los cinco millones de pesos.



Según los familiares de María Gladys, en el banco le pidieron a su hija, Silvia, que firmara un documento en el que acepte que su madre no quiso acudir al acompañamiento policial.



“Estoy esperando un hermano mío que va a venir el martes, él es abogado y me dijo que me iba a ayudar para presentar una comunicación formal al fiscal 112 que lleva el caso de ella”, dijo Marco Fidel, esperanzado en hallar justicia por la muerte de su pareja .



Este hombre conoció a su esposa en 1989, cuando coincidieron en los estudios de maestría en economía de la Universidad Nacional. Se casaron cuatro años después.

De esta unión nacieron Silvia, quien se graduó el año pasado como bióloga de la Universidad Nacional, y quien tiene 24 años y David Miguel, quien está terminando sus estudios de matemáticas en la misma universidad.



“Ella era una mujer muy activa, en Funza fue tesorera de la junta de acción comunal, siempre estuvo preocupada por ser una líder social, le gustaba mucho luchar por las causas sociales”, recordó Marco Fidel. Ella fue el amor de su vida. Este jueves, a las 7 de la noche, un grupo de residentes del sector de Modelia se reunirán en el lugar donde ocurrió el asalto a María Gladys para rechazar los actos de violencia en este sector y exigir justicia.



Óscar Murillo Mojica

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET