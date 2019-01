Mototaxis, aunque son ilegales, ruedan campantes en Bogotá

El mototaxista que transportaba a *María Camila, de 35 años, aceleró su vehículo en el cambio de semáforo y no se percató de que un carro se atravesó. Después del choque, la mujer, que por poco pierde la vida, tuvo una incapacidad de dos semanas.



A este testimonio se une el de Maitté Parra, de 23 años. “Usé el mototaxi por más de siete meses. En abril del 2018 pedí un servicio desde mi casa (Tintal) hasta la calle 80 con carrera 119 (Puente de Guadua). Durante el viaje, el mototaxista pasó por unos reductores de velocidad, perdió el equilibrio y caímos. Tuve ruptura de cadera y clavícula, me dieron un mes de incapacidad”.

Estas dos historias tienen un común denominador: el mototaxismo, medio de transporte ilegal que se ha tomando las calles bogotanas.



Datos de la aplicación móvil Picap, que presta este servicio en la ciudad desde hace varios años, muestran que realizan a diario 40.000 viajes y tienen 50.000 motos afiliadas. Esta cifra contrasta con la de TransMilenio, que hace 20.000 despachos de buses diarios que movilizan 2’500.000 usuarios. Y a pesar de que el mototaxismo es un transporte sin el aval del Ministerio de Transporte, en algunas vías de la ciudad hay vallas promocionándolo sin que las autoridades ambientales lo impidan.

EL TIEMPO consultó a expertos en movilidad sobre este tema y coinciden en que empeora la movilidad e incrementa el número de siniestralidades. Cifras de la Secretaría de Movilidad señalan que entre enero y noviembre del 2018 fallecieron 135 motociclistas, lo que los convierte en el segundo actor vial más vulnerable después del peatón. Hoy, en Bogotá hay matriculados 476.322 de estos vehículos.



“Son altamente peligrosos. Su eficiencia está determinada por la destreza, en muchos casos irresponsable, del conductor. Una gran parte de los mototaxistas son jóvenes arriesgados ‘sin nada que temer o perder’ ”, asegura María Fernanda Ramírez, profesora del centro de estudios de Vías y Transporte de la Escuela Colombiana de Ingeniería.



El concejal Juan Carlos Flórez manifestó que el mototaxismo tiene un efecto muy dañino en el transporte público que necesitamos mejorar. “Me preocupa que las autoridades nacionales y distritales no estén haciendo nada al respecto y frente a la expansión de un negocio que busca es la ganancia, y cero la calidad del transporte público”.

Para Ómar Oróstegui, director del programa Bogotá Cómo Vamos, aunque este problema es más acentuado en otras ciudades, de no hacerse un control adecuado y trabajar en una regulación pronta, se pueden acentuar los problemas de movilidad que tiene Bogotá. “La falta de regulación y control es un incentivo perverso para que surjan otros modelos de negocio que se aprovechen de los vacíos legales”, agrega.



El regular o no este tipo de transporte está en manos del Ministerio del ramo, quien ha dicho tajantemente que es ilegal. “La moto no es homologable para prestar el servicio de transporte público de pasajeros. No es seguro”, manifestó el viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos.



Por su parte, la Secretaría de Movilidad señala que, en conjunto con la Policía de Tránsito, hace control a todo tipo de transporte ilegal y eso incluye motos que se encuentren prestando un servicio fuera de lo legal.

“Como cualquier transporte que no está autorizado para este servicio, no cuenta con pólizas con las que sí cuentan los servicios legales. Estas pólizas las exigen las empresas de transporte para que se puedan vincular y puedan operar; esto como una medida de protección a los pasajeros”, agregó la entidad.



Sobre los comparendos, el Distrito aseguró que de enero a diciembre del 2018 se impusieron 15.748 multas por esta infracción (D12 del Código Nacional de Tránsito); sin embargo, no esta discriminada cuántas fueron a motos. La multa cuesta $ 828.100 más la inmovilización del vehículo.



Uno de los conductores que usa esa plataforma señaló que “la aplicación no se hace cargo de accidentes o de problemas que pasen en el trabajo. Si lo para un policía y se dan cuenta de que uno está prestando el servicio, le inmovilizan la moto y uno corre con los gastos de la grúa, de los patios y del comparendo”.



