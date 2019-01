Quemados con pólvora se redujeron en un 65 %

Bogotá cerró el 2018 y arrancó el 2019 con un balance positivo en las cifras de personas quemadas con pólvora: 19 afectadas asistieron a los hospitales por las heridas que les provocó la manipulación de estos artefactos o porque presenciaron su quema, desde el primero diciembre y el primero de enero.



La cifra contrasta con los 55 casos que se reportaron entre diciembre del 2017 y el primero de enero del 2018, y representa un 65 por ciento de reducción.

.Además, en la noche de Año Nuevo se demostró que los bogotanos acataron el mensaje de no tocar la pólvora: solo una persona en la localidad de Kennedy resultó con una lesión leve, que comprometió menos del 5 por ciento de su cuerpo.



La noche del 31 de diciembre del 2017 y la madrugada del primero de enero del 2018 fueron siete las personas que terminaron con alguna quemadura, cifra que se redujo en un 85 por ciento, según el balance de la Secretaría de Salud.

Aunque la campaña del Distrito apuntaba a que no se presentaran casos de personas quemadas, la reducción fue positiva. Esta tendencia a la baja se explica, primero, por la prohibición que aplica en la capital para la venta en lugares públicos de la pólvora, y que acarrea sanciones de $ 787.000 a quien la comercialice.



En 122 operativos adelantados por la Policía Metropolitana y la Secretaría de Gobierno se incautaron dos toneladas de elementos pirotécnicos.

Para Patricia Arce, subsecretaria de Salud Pública, también fue importante la campaña publicitaria que implementó el Distrito y que arrancó desde noviembre, y no en vísperas del día de velitas, como ocurría en años anteriores.



“Toda la campaña digital estuvo circulando semanas antes a las velitas, y fue un trabajo articulado de todo el Gobierno. Los comerciales tuvieron un mensaje más directo, más claro y más fuerte. Mostrábamos las situaciones reales que suceden cuando una persona resulta quemada”, señaló la funcionaria.



El segundo factor fue que, junto a la Secretaría de Educación, implementaron una campaña de sensibilización en los colegios públicos, que arrancó en septiembre –dos meses antes de que finalizaran las clases–, haciendo énfasis en las consecuencias que traía el manipular la pirotecnia.



También se suma a ello la amplia oferta que se realizó en actividades gratuitas (conciertos, novenas, entre otros) que incluían fuegos artificiales operados por expertos, y que les permitieron a los bogotanos disfrutar de estos espectáculos.

Se concentran en el sur

Ciudad Bolívar con seis casos es la localidad que más concentración de quemados tuvo en esta temporada y le siguió Rafael Uribe, con cuatro. En Usme se pasó de tener cinco casos en la temporada 2017-2018 a uno en este fin de año.



“Lamentablemente los casos se concentran en el sur. Nuestra campaña finaliza después del puente de Reyes, que es la última festividad, e insistimos en el llamado de no manipular pólvora, porque a veces se mezcla con el alcohol y las personas pierden capacidades para reaccionar ante una situación”, recordó la doctora Arce.



Otro hecho para celebrar es que ninguno de los 19 quemados con pólvora de esta temporada tuvieron heridas de gravedad, por lo que no fueron remitidos al hospital Simón Bolívar, cuya Unidad de Quemados es especializada en heridas graves.



“De parte de Bogotá no tuvimos que remitir a ninguna persona para esta unidad, lo que es una buena noticia, dado que los 19 lesionados no requirieron hospitalización. Allí se encuentran personas remitidas de otras partes del país, como de Boyacá, de donde llegó un señor que se quemó en una polvorería”, indicó la subsecretaria.

BOGOTÁ

En Twitter: @BogotaET

En Facebook: EL TIEMPO BOGOTÁ