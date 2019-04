La Vieja volverá a recibir visitantes pero con condiciones

Tras ocho meses de cierre, la CAR autorizó el ingreso de personas a la quebrada la Vieja, ubicada en la calle 71 con avenida Circunvalar, en la localidad de Chapinero. La fecha de apertura está por acordarse, ya que es el Acueducto de Bogotá quien administra el lugar, pero lo que sí se sabe es que será en pocos días y para abrirse se tendrán que cumplir una serie de obligaciones.

La idea es que el Acueducto implemente un piloto que durará 120 días y tendrá como eje actividades de turismo ecológico y senderismo. Además, será monitoreada por la CAR durante dos meses para verificar que las obligaciones se estén cumpliendo a cabalidad y evitar un futuro cierre.

“La Empresa de Acueducto de Bogotá y los ciudadanos que hacen uso del sendero, tendrán que demostrar que las actividades se hacen en buenas condiciones, para garantizar que el sendero no se vea afectado”, manifestó Néstor Guillermo Franco, director general de la CAR.

Por ello, el horario establecido será de lunes a viernes de 5 a 9 a.m. o máximo hasta las 10 a.m. y los fines de semana de 6 a 11 am o hasta las 12 p.m.

Condiciones que deberá cumplir el Acueducto

Algunas obligaciones que deberá cumplir la empresa son:



1. Adelantar las labores de mantenimiento en los días establecidos, lo cuales serán los lunes o los martes, dependiendo de los días festivos.



2. Generar un ganar de comunicación con la comunidad y con las entidades que tengan injerencia, así, recibir y atender oportunamente las sugerencias.



3. Vigilar que el número de personas que ingresan sea el indicado y llevar un registro.



4. Implementar el personal idóneo para que se encargue de las actividades de recreación.



5. Seguir con el programa "no deje rastro" para seguir con el tratamiendo de residuos sólidos.



6. Cumplir con las medidas de control de las actividades de senderismo y turismo ecológico.



7. Dar información sobre las medidas de manejo, datos de ingreso, número de visitantes que podrán ingresar, actividades permitidas y restringidas en La Vieja y buscar otros espacios, como humedales, para que los ciudadanos no se represen solo en la quebrada ya mencionada.



8. Velar porque en cada tramo de La Vieja no haya exceso de visitantes, según las indicaciones dadas por la CAR.



9. Monitorear cada quince días con tecnología avanzada.



10. Para que sea efectiva la apertura, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá tendrá que ubicar baños en ciertas zonas de la reserva y la cantidad de estos debe estar acorde con la cantidad de visitantes.



11. Para los tramos identificados como la Cruz y el Páramo se deberá garantizar puntos del control en el sector conocido como Claro de Luna.



12. El Acueducto debe garantizar el mantenimiento de los espacios para que los visitantes puedan hacer uso de ellos.



13.Se pondrá señalización que transmita valores ambientales, informar las actividades restringidas en ciertos puntos del recorrido.



14. Se deberá generar espacios de trabajo con la Policía Nacional..



15. El Acueducto deberá habilitar un espacio para el parqueo de vehículos diferentes a la bicicleta, el cuál deberá estar fuera de la zona de reserva.



Aunque estas normas están asignadas para el Acueducto, tenga en cuenta que usted, como visitante, también deberá poner de su parte, haciendo uso adecuado de los espacios y cumpliendo con los horarios establecidos. Así será un trabajo conjunto entre la comunidad y la empresa administradora con el fin de se proteger el ecosistema y se evitar cierres al público.



REDACCIÓN BOGOTÁ