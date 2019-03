¿Qué tan seguros son los taxis que hay en Bogotá?

De los 49.552 taxis que hay matriculados en Bogotá, solo el 2 por ciento (1.024) tienen 'airbags' frontales (bolsas de aire), apoyacabezas y frenos ABS, los demás vienen con tecnología elemental.



Para los expertos, esto significa que más del 97 por ciento de estos vehículos son inseguros y no cumplen con las normas básicas de seguridad que podrían salvar vidas al momento de un siniestro vial.

Según la resolución 3752 de 2015 del Ministerio de Transporte, los vehículos nuevos que ingresan al país, a partir del 1.º de enero del 2017, deben tener airbags (mínimo dos), frenos ABS y apoyacabezas.

Sin embargo, según Edder Velandia, experto en movilidad sostenible de la Universidad de La Salle, a la ciudad siguen ingresando vehículos nuevos sin los elementos de seguridad para los usuarios y con dimensiones que no son cómodas para el transporte de pasajeros y sus maletas.



“Existen algunas tipologías de vehículos preferidos por los propietarios y conductores por su tamaño compacto, precio asequible, bajo cilindraje y alto rendimiento de combustible. Sin embargo, estas tipologías no necesariamente son las recomendables en términos de seguridad e, incluso, seguros ante colisiones o situaciones que induzcan volcamiento”, destaca el docente.



Cifras de la Secretaría de Movilidad indican que a pesar de que la mayoría de estos vehículos no tienen los elementos básicos de seguridad, las víctimas fatales han disminuido.



En el 2017 fallecieron 52 personas en accidentes en los que se vio involucrado un taxi, seis de las cuales iban en el carro. En 2018 fallecieron 30, pero solo una de ellas iba dentro del carro; los demás fueron peatones, ciclistas y motociclistas.



Para Darío Hidalgo, experto en movilidad, no solo son vitales estos elementos de seguridad para quienes vayan dentro del taxi, también lo son para los peatones y otros actores viales. “Son importantes porque la mayoría de las personas que mueren en accidentes de tráfico están fuera de los vehículos”, destaca.



Se debe tener en cuenta que estas especificaciones de seguridad, tanto en los vehículos particulares como en los de transporte público individual, están recomendadas por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas.

Hoy, un taxi

en Bogotá recorre en promedio cerca de 200.000

o 300.000 kilómetros, mientras que un carro particular hace 40 o 50 kilómetros en el día

“Colombia debe avanzar y estudiar estas regulaciones, que son muy importantes en los taxis y en los vehículos particulares”, añadió Hidalgo.



Velandia va un poco más allá al asegurar que “el país no posee un centro de pruebas que permita valorar los vehículos que ingresan y establecer el nivel de seguridad, emisiones y estabilidad”.



Aunque, por ley, los taxis pueden circular hoy día hasta por 20 años y pueden seguir trabajando mientras pasen la revisión técnico-mecánica, al analizar los datos entregados por el Distrito se deduce que, en promedio, esta flota tiene seis años de uso. “Aunque no tienen límite de vida útil, este debería ser de 500.000 kilómetros, que se completan en cinco o siete años de uso”, asegura Hidalgo.



Estos automotores recorren al día cerca de 200 mil o 300 mil kilómetros. “Bajo estas cifras, un taxi posee un alto desgaste que obliga a una renovación permanente buscando mantener una alta rentabilidad”. En el caso de los particulares, estos recorren en promedio entre 40 y 50 kilómetros al día.



Uno de los puntos que más llama la atención en los tipos de taxis son los llamados popularmente ‘zapaticos’, por su forma. Son pequeños, no tienen baúl y se meten por cualquier espacio que ven libre. De hecho, son los más comunes en el país. Sin embargo, según cifras del Ministerio de Transporte, hasta el 2016 habían muerto más de 1.700 colombianos mientras se movilizaban en este tipo de vehículos, producto de unos 27.000 accidentes.

Habla el gremio

Ernesto Sandoval, representante de los taxis en Fenalco Bogotá, se refirió al respecto. Según dijo, ellos (empresas, conductores sindicatos de taxistas) han tenido desde hace 14 años el interés de que se homologuen vehículos seguros en condiciones mínimas internacionales, y no por una fuerte demanda del importador o vendedor de turno. “Más que decir que los taxis son inseguros, diría que no son los apropiados para consolidar seguridad y confort para el usuario”, agregó.



Sobre la razón de la disminución del número de fallecidos en accidentes en los que un taxi estuvo involucrado, la Secretaría ha señalado que esto se debe a que de las 52 empresas habilitadas para este servicio en la ciudad, 20 ya cuentan con sus planes estratégicos de seguridad vial avalados por el Distrito, mientras las demás trabajan en su formulación y otras, en etapa de revisión.



Para Sandoval, además de esto, la baja siniestralidad también tiene que ver con que el promedio de velocidad ha bajado en las vías en los últimos años, y esto hace que se registren menos colisiones. “Hay que tener en cuenta que las colisiones graves se dan en la noche o en la madrugada”, agregó. En la ciudad hay cerca de 120.000 conductores de taxis, gran parte de ellos sin seguridad social y sin contar con una pensión.

La apuesta del Distrito

Una de las grandes propuestas de esta administración es el taxi inteligente. En este momento, ese proceso está a la espera de la resolución que debe emitir el Ministerio de Transporte sobre el taxi de lujo para darle piso jurídico.



Según el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, más de 5.000 taxis de la ciudad ya tienen hoy la tableta, además de que en la tarifa se introdujo un factor de calidad por comodidad y operación.



“Con la incorporación de este factor se reconoce una tarifa mayor en aquellos vehículos que cumplan con condiciones que aseguren una mayor comodidad y seguridad para los usuarios. Este factor se convierte en un claro incentivo para la renovación de la flota de taxis”, aseguró la Secretaría.

¿‘Airbag’, ABS y apoyacabezas?

Airgabs o bolsas de aire: en caso de un accidente, automáticamente se despliega para limitar el golpe de quien vaya en el carro. Frenos ABS: ayudan a que en el momento de frenar, el conductor tenga control de la dirección, es decir que pueda maniobrar el carro. Apoyacabezas: ayuda para que en caso de un accidente, la cabeza no se mueva de manera brusca hacia atrás.

