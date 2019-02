Instalan puestos de control para verificar contaminación de vehículos

La Policía de Tránsito de Bogotá, junto al Ministerio de Medioambiente intensificó los controles de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes por la alerta amarilla, por mala calidad del aire, que la Alcaldía Mayor declaró.



En los puestos de control verifican que los vehículos estén en óptimas condiciones, no estén excediendo la emisiones de partículas contaminantes y fuga de fluidos, como aceite o líquido de frenos y llantas lisas.

EL TIEMPO estuvo en uno de los puestos de control instalado en la carrera 18 con calle 15, localidad de Los Márties. Fueron más de 30 vehículos, entre carros y motos, que pasaron por el control; dos carros fueron inmovilizados por no pasar las pruebas de medición de niveles de emisión de partículas contaminantes.



"Realizamos un puesto de control para verificar que los vehículos tengan todos los requisitos, en la jornada se inmovilizaron dos carros y dos motocicletas", aseguró Johan Velásquez, intendente de la Policía de Tránsito y Transporte.



Sin embargo, algunos conductores estuvieron en desacuerdo con el retén. "La tecno-mecánica la saqué hace 15 días , por qué me tienen que volver a hacer la revisión, para eso nos cobran el control de gases", expresó Aldemar Acosta, quien añadió que en los controles deberían darles un certificado para que cuando los vuelvan a retener solo sea presentarlo y no deban esperar media hora, que es lo que dura el proceso.



Por su parte, Orlando Martínez, conductor de un carro, está de acuerdo con las medidas de la Policía de Tránsito. "Me parece excelente que hagan estas mediciones porque tenemos mucha contaminación en la ciudad. Yo casi no utilizó carro, hoy que tuve que hacer un diligencia, pero por lo general tomo transporte público", dijo Martínez.

Ingenieros ambientales de la secretaría Distrital de ambiente realizan las mediciones. Foto: Andrés Zapata / El TIEMPO

Si el carro presenta problemas con la revisión, el vehículo es inmovilizado y la multa tiene un costo de 15 salarios mínimos vigentes (SMDLV ), es decir: 414.000 pesos aproximadamente.



Según la Policía de Tránsito y transporte esta multa se da por no realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes, aun cuando porte los certificados correspondientes.



En lo corrido del año se han realizado 5.500 órdenes de comparendo de las cuales cerca de 800 corresponden a vehículos que superan los niveles en la emisión de partículas contaminantes.

REDACCIÓN BOGOTÁ