¿Qué hay detrás de las protestas en la Ciudadela Colsubsidio?

Durante dos días, residentes de la zona de Ciudadela Colsubsidio han protestado e incluso se enfrentaron con la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), por un operativo de recuperación de un espacio público, en el que por muchos años funcionó un parqueadero ilegal con más de 400 estacionamientos.



Ese parqueadero hace parte de los terrenos en donde se construirá un megaparque que abarca desde la carrera 115 hasta la carrera 119 en la localidad de Engativá.

Durante el operativo de recuperación estuvo presente el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) y su directora Nadime Yaver Licht, manifestó que "la gente de la comunidad se mostró en desacuerdo porque se desmontó el negocio de parqueaderos que tenían con alrededor de 400 vehículos".



Los residentes en medio de las protestas señalaron que con la construcción del parque y las canchas deportivas también se vería afectado el ecosistema del Juan Amarillo, sin embargo el IDRD explicó que este no será intervenido en la construcción del parque y no se afectará su hábitat actual ni a futuro.



"El límite de intervención de las obras no llegan al humedal, ya que están claramente delimitadas por la ciclorruta existente que se encuentra antes de este cuerpo de agua, se respeta la zona de protección ambiental", aseguraron desde el IDRD.



Otra de las discordancias que hay por parte los habitantes de la Ciudadela tiene que ver con que, según ellos, no se realizó una socialización del proyecto. Sobre esto, el IDRD aseguró que se realizaron 17 socializaciones y a finales del año 2018 estuvieron con la comunidad y les mostraron piezas de divulgación del operativo que se realizaría para el despeje de la invasión del espacio público ocupado por los parqueaderos.



En la madrugada de este martes, el Distrito hizo el cerramiento del sector para iniciar las obras. La comunidad estuvo presente durante toda la noche y madrugada.

En estos terrenos siempre ha funcionado como parque, sin embargo hoy hay canchas en mal estado y algunas en cemento, las cuales serán reconstruidas por el IDRD.



El lote en el que funcionaba el parqueadero es espacio publico y también será reconstruido.

Esta es la panorámica de como quedaría el parque en Ciudadela Colsubsidio Foto: Crédito IDRD

¿Qué se va a construir allí?

El Instituto de Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) le explicó a EL TIEMPO en que consiste la obra que van a realizar en este sector del noroccidente de la ciudad. Según el Distrito este parque cuenta con un terreno de aproximadamente 195.000 metros cuadrados y hoy tiene muy pocos equipamentos deportivos para la comunidad, por lo que es necesaria su intervención.



"A esto se suma que la iluminación no es la adecuada, lo que hace que sea peligroso para quienes lo visitan y deciden hacer deporte allí", aseguraron en el Distrito.

La intervención será en 86 mil metros cuadrados y se construirán:



- Dos canchas sintéticas fútbol 7.



- Cuatro canchas sintéticas fútbol 5.



- Zona de gimnasios al aire libre.



- Tres Canchas de tenis.



- Juegos infantiles de última tecnología con piso en caucho para la protección de menores.



- Dos Canchas múltiples.



- Dos canchas de voleibol.



- Cuatro canchas de baloncesto.



- Zona de juegos de mesa (Ping pong- ajedrez).



- Pista de ciclomontañismo (pequeña).



- Senderos peatonales.



- Iluminación.



- Módulos de camerinos, baños y administración.



La inversión es de 31.000 millones de pesos con interventoría y la obra beneficiará alrededor de 250.000 personas aproximadamente.



Ya se iniciaron las obras con el cerramiento que se está realizando actualmente y estas durarán siete meses.



BOGOTÁ@CeronBastidas​