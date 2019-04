Candidatos a la Alcadía dicen qué harán con predial y valorización

Fenalco Bogotá Cundinamarca puso a hablar en un foro a los aspirantes a la alcaldía de Bogotá de cuatro temas que influyen en el desarrollo y la economía de los bogotanos: el impuesto predial, la contribución de valorización, la informalidad y el ambiente de la ciudad.

En el auditorio estuvieron presentes Miguel Uribe Turbay, inscrito por firmas del movimiento Avancemos; Luis Eduardo Garzón, exalcalde Bogotá del movimiento En Marcha; Ángela Garzón, candidata del Centro Democrático; Celio Nieves, candidato del Polo Democrático; Luis Ernesto Gómez, del movimiento Activista, y María Andrea Nieto, con el movimiento Voy por ti Bogotá.

Respecto al impuesto predial, las propuestas van desde congelarlo y hacer incrementos del IPC hasta aumentar los descuentos por pronto pago. Sobre la contribución de valorización tienen posiciones distintas, pues no todos fueron tajantes sobre si la usarán para financiar obras públicas.

El asunto ambiental los identificó, pues la mayoría coincidió en anunciar que, de llegar a la alcaldía, renovar la flota del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) con buses eléctricos será una prioridad.

Las preguntas

1. ¿Qué tiene contemplado en alivios tributarios para el impuesto predial?

2. ¿Cobraría valorización si de forma directa beneficia a los contribuyentes?

3. La informalidad se ha convertido en una bomba de tiempo. ¿Qué hacer al respecto?

4. ¿Qué hacer para no tener más emergencias ambientales?

Miguel Uribe Turbay

1. Ponerle un tope al impuesto predial. El incremento mínimo es del IPC+3 por ciento, hay que bajarle a esta cifra. Además, planteo un descuento del 20 %.

2. No. El próximo alcalde debe recibir 45 billones de pesos contratados. El próximo alcalde que asuma dichos contratos no puede cobrarles más plata a los ciudadanos.

3. Vamos a controlar a los vendedores informales con procesos de acreditación y a combatir las mafias en el espacio público que explotan a las personas.

4. Voy a traer buses SITP eléctricos, a sembrar un millón de árboles y a crear una cultura de reciclaje.

Luis Eduardo Garzón

1. Estoy por un cambio, hay que quitar los estratos en Bogotá, hay gente que se esconde en los estratos por conveniencia.

2. Necesitamos una ciudad que busque alternativas al tema tributario. Una valorización como instrumento es necesaria, pero hay que ver en qué contexto se hace.

3. Bogotá ya ha estado en procesos de formalización. Hay que desarrollar un factor de industria en la región de forma metropolitana, como el sector agropecuario.

4. Algunos vehículos de sistema integrado de transporte, como los biarticulados y los camiones de carga pesada, deben ser chatarrizados.

Ángela Garzón

1. Congelar el predial y volver a una solución que antes era mala pero que ahora es mejor de lo que tenemos: el IPC. Pero el IPC solo, no más ocho puntos como lo propone el Congreso.

2. La ciudad ha perdido confianza en la valorización. Los ciudadanos pagaron por obras que nunca se construyeron.

3. 59.000 vendedores informales no pueden ser ubicados hoy porque se pasan la pelota entre las instituciones que no logran ubicarlos. Hay que facilitar el proceso de los trámites.

4. Hay que encontrar nuevas tecnologías que ayuden a mejorar la calidad del aire en puntos críticos como Bosa y Los Mártires.

Celio Nieves

1. El avalúo catastral está ligado al alza del impuesto. Hay que cambiar los procesos de actualización de catastro. Propongo actualizarlo al menos cada 5 años.

2. Una ciudad sin calidad de vida y con más cargas tributarias difícilmente puede ser una ciudad competitiva. No más tratados de libre comercio. Se está afectando la producción de lácteos y zapatos.

3. Hay que garantizar una ciudad abierta 24 horas para generar más comercio e industria en Bogotá.

4. Hay que retomar el plan decenal de medioambiente, traer buses eléctricos y construir ciclorrutas técnicamente estudiadas.

Luis Ernesto Gómez

1. El futuro económico de esta ciudad depende de la sostenibilidad. Cualquier incentivo económico, incluido el predial, significa buen negocio para los bogotanos. Propongo prácticas que vayan de la mano con el medioambiente y producción de mercado responsable.

2. En cualquier escenario, debe primero ejecutarse las obras que están pendientes de la anterior obra de valorización.

3. La única forma de sacar a alguien de la informalidad es a través del conocimiento, infraestructura y acompañamiento.

4. Vamos a renovar toda la flota del SITP. Cambiar las medidas de vehículos de carga que no están funcionando.

María Andrea Nieto

1. No hay un dolor más grande que pagar impuestos y que no se conviertan en progreso. No estoy de acuerdo con subir la tasa, pero sería populista decir que lo vamos a reducir.

2. Aunque me gusta la valorización, no puede ser la respuesta. Está demostrado que los bogotanos no tienen capacidad de pago.

3. Reitero que la alternativa para combatir la informalidad es el emprendimiento. Vamos a crear el primer fondo de emprendimiento de capital semilla en el año 2021.

4. La flota del SITP debe ser transformada a una 100 por ciento eléctrica. Voy a acabar con el SITP provisional y a crear más ciclorrutas.

