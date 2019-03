No cambia el pico y placa en Bogotá a pesar de alerta ambiental

Según los expertos, desde el pasado lunes festivo, y durante toda la semana, los indicadores de calidad del aire comenzaron a moverse y a registrar un incremento sostenido de emisiones de material particulado PM 2.5 que es altamente nocivo para la salud.



"A esta hora (1:26 de la tarde) se está reuniendo el secretario de Ambiente con los técnicos para definir las medidas preventivas que se tomarán. De momento no se ha tomado ninguna decisión sobre el pico y placa. A las 5 en rueda de prensa se anuncian las medidas, pero de momento no se ha definido nada sobre pico y placa", informaron en la Alcaldía..

"Hubo 12 de las 13 estaciones de monitoreo que estuvieron en rojo y algunas de ellas hasta por cuatro horas seguidas", dijo Danel Bernal, ingeniero y activista de la calidad del aire.



Entre tanto el experto en salud pública y profesor asociado de la universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández, afirma que la situación es grave.



"Deberíamos estar recorriendo localidad por localidad, e informando todas las recomendaciones, que los biciusuarios usen permanentemente el tapabocas N95, pero esas acciones no se ven. Se pasa la información en redes sociales pero eso no soluciona nada", dijo.



Esta sería la tercera emergencia en lo que va del 2019. En las dos emergencias anteriores, las medidas ambientales se tomaron debido a que no circularon los vientos Alisios de oriente a occidente.



Esto hace que las partículas se acumulen y queden suspendidas en el aire. Ademas las quemas para cultivos en el territorio colombo-venezolano hacen que esas partículas viajen y se asienten en la Sabana. Y como si fuera poco, hay que sumar la carga contaminante de los vehículos diésel que arrojan toneladas de PM 2.5. al aire y de las industrias que afectan la calidad el aire en la ciudad.

En las emergencias del 7 de marzo y del 15 de febrero, el Distrito impuso medidas de pico y placa el sábado y domingo, así como la prohibición de la circulación de camiones de carga.



En un comunicado de prensa emitido en la mañana, la Secretaria Distrital de Ambiente dijo que se mantiene la alerta naranja por calidad del aire en el suroccidente de la capital.



Según la fuente oficial, las quemas en el territorio nacional y en Venezuela continúan afectando la calidad del aire de Bogotá. "En la última semana se han identificado 8.148 puntos calientes (incendios, quemas, conatos) en los 32 departamentos del país", dijo la SDA.



Durante estos días se ha mantenido el pico y placa para vehículos de carga de más de dos toneladas entre las 6 a. m. y las 10 a. m. y la restricción en el mantenimiento de la operación de equipos industriales con combustibles sólidos y líquidos sin sistemas de control de emisión. Y hay restricción de camiones de más de 7 toneladas por la calle 13 desde el río Bogotá hasta la avenida Boyacá entre las 6 a. m. a 8 a. m.



