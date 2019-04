Conductor denuncia que un policía le disparó en El Dorado

El hecho ocurrió la noche del lunes 29 de abril en el aeropuerto El Dorado.



Según la versión del conductor de servicio digital de transporte, él resultó herido presuntamente por no acatar el llamado por parte de la Policía de Tránsito, quienes abrieron fuego para detenerlo.

Según el hombre, un grupo de policías le disparó luego de que le pidieran identificarse y él notificara que no llevaba los documentos.

“Yo no me bajé, bajé la ventanilla del vidrio y le dije que no tenía los documentos. Llamé a mi casa para que me los trajeran y les dije que no me bajaba. La persona que recogí tampoco los tenía. Luego de estar ahí, llegaron otros tres o cuatro agentes, más o menos, a pedirme lo mismo. Yo les dije que no me bajaba hasta que no me trajeran los documentos. En ese momento, por susto o lo que sea, le di reversa al carro. A penas arranqué escuché un tiro. Le di primera y escuché otros dos. Ahí sentí que se me durmió el brazo izquierdo, me toqué y sentí que me salía sangre. Me bajé y le dije al agente que no me dejara morir”, declaró el conductor.

#ElNoctámbulo

En el aeropuerto El Dorado, se presentó un tiroteo. Un conductor de un servicio digital de transporte resultó herido presuntamente por no acatar el llamado por parte de la Policía de Tránsito, quienes abrieron fuego para detenerlo.#ArribaBogotá @Citytv pic.twitter.com/nlPjV6z7md — Arriba Bogotá Citytv (@ArribaBogota) 30 de abril de 2019

Por su parte, la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá dijo que darán "inicio a un proceso disciplinario para determinar las circunstancias que rodearon los hechos acaecidos en la madrugada del día de hoy en el aeropuerto internacional El Dorado".



Agregaron que la Fiscalía General de la Nación ya se encuentra adelantando la investigación correspondiente.(Lea noticias sobre inseguridad en Bogotá)

REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter:@BogotaET