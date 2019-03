Cambiarán la tala por poda de raíz de 311 árboles en la 53

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá no empleará la autorización que le dio la Secretaría de Ambiente en diciembre para talar 462 árboles y trasladar otros 115 en el corredor ambiental de la calle 53, para permitir la construcción de un interceptor que transporte las aguas residuales en el sector del CAN.

Para no hacerlo, hay razones técnicas y de conveniencia; estas últimas, relacionadas con los reclamos ciudadanos que piden no afectar ese corredor ambiental entre las carreras 45 y 68, en el occidente de Bogotá.

Según la gerente (e) del Acueducto, Lady Johanna Ospina, entre las razones técnicas figura el hecho de que una es la situación en el papel, cuando se diseña la obra y hay que prever que hasta la más mínima intervención esté autorizada por las autoridades respectivas a fin de que la obra no se paralice una vez iniciada la ejecución, y otra es cuando se llega al terreno a implantar la obra.



La funcionaria informó que una vez el contratista empieza el trabajo sobre el terreno, se realizan recorridos a lo largo del trazado del proyecto, revisiones técnicas con cámaras especiales y acciones para implantar el diseño en la zona donde finalmente quedará: ahí se define cuántos árboles se verán afectados.



“Producto de eso es que hacemos modificaciones de los permisos ambientales o usamos el menor número de aprovechamiento forestal que hemos requerido. Es lo que está pasando en el CAN; ese es un proceso normal que hacemos con toda la infraestructura y con todos los proyectos de obra que tenemos en la empresa”, dijo Ospina.



En el caso de la obra del CAN, estas acciones sobre el terreno coincidieron con los reclamos ciudadanos para no talar los árboles, que incluso se llevaron a una audiencia pública en la Junta Administradora de Teusaquillo.



Según la edil Martha Triana, en esa audiencia se convocó a los ciudadanos a un recorrido técnico el 16 de marzo, para verificar la condición de los árboles. En el Acueducto informan que esa visita estaba prevista en el cronograma del contratista, el Acueducto y la Secretaría Ambiente y que se invitó a los ciudadanos.

Lo cierto es que el lunes siguiente (18 de marzo), el Acueducto radicó ante Ambiente una solicitud formal para modificar la resolución 04223 de diciembre del 2018, para reemplazar la tala de 462 árboles y el traslado de otros 115 por la poda de raíz de 311, el traslado de 90 y la tala de 13.



Por razones técnicas o por la presión de la comunidad, o por ambas, lo cierto es que apostarle a la poda de raíz para no talar tendrá consecuencias sobre la duración de la obra. “Implica mayor tiempo porque, obviamente, vamos a usar una maquinaria que nos da menor rendimiento que la que estaba prevista para ejecutar el proyecto”, informó Ospina.



Aunque la comunidad no quiere que se talen ni trasladen árboles, y para ello piden que se cambie el trazado del interceptor, las condiciones técnicas no se pueden cambiar sin consecuencias.



Ospina precisó que “a esas tuberías matrices o troncales que son las que estamos interviniendo en este proyecto se unen todas las redes locales del sector de alcantarillado. Si yo hago un movimiento de una tubería de forma inadecuada, puedo ocasionar es dejar sin servicio el sector”.



Según el Acueducto, desde hace 40 años, la empresa reservó el corredor de la 53 para obras futuras; el problema es que no existe en el lugar ninguna señalización, y, con el tiempo, particulares y el mismo Distrito promovieron la siembra de árboles sin percatarse de que lo estaban haciendo sobre el corredor de la tubería, y hoy es un pulmón ambiental.



El Acueducto asegura que estudios del 2013 mostraron daños en varios puntos de la red –construida a mediados del siglo XX– e incluso se comprobó material sedimentado hasta de 60 centímetros, que reduce la capacidad de drenaje del sistema, y eso mostró la necesidad de rehabilitar ese interceptor en 3,6 kilómetros. La obra, hoy contratada por 32.000 millones de pesos, está incluida en el Plan Maestro de Alcantarillado 2016–2026, el cual se ejecuta en toda la ciudad.

Razones de jueza para no suspender la obra

En una decisión fechada el pasado 12 de marzo, el Juzgado 18 administrativo de Bogotá admitió una demanda de acción popular que busca impedir la tala de 462 árboles y el traslado de otros 115 de la calle 53, pero negó la solicitud de suspender la obra que busca actualizar la red matriz de alcantarillado del CAN.



La jueza Gloria Mercedes Jaramillo Vásquez dijo en el auto que “los actores populares (los demandantes) no soportaron en debida forma la petición de medida cautelar”; es decir, no presentaron “informe técnico que indique de manera detallada el impacto o las implicaciones ambientales que ocasiona la tala”, y, en cambio, el Acueducto sustentó que la obra “obedece a razones de interés público, y, en tal virtud, acceder a la medida cautelar solicitada afectaría el desarrollo de obras que propenden el beneficio común”.



El juzgado sí solicitó informes detallados al Acueducto sobre la obra y el número

de árboles que se afectarán con

su ejecución.

Ambiente estudia solicitud de poda

La subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría de Ambiente, Claudia Yamile Suárez, confirmó que el pasado 18 de marzo, la Empresa de Acueducto solicitó modificar la resolución 04223 del 26 de diciembre del 2018, la cual autorizó la tala de 462 árboles y el traslado de 115.



“Basados en nuevos estudios que hizo el contratista para esta obra, se solicita viabilidad para realizar ajuste en el trazado, evitando en lo posible impacto ambiental”, explicó Suárez.



La petición nueva consiste en que se autorice la poda de raíz de 311 árboles, el traslado de 90 y la tala de 12. La Secretaría de Ambiente informó que esta solicitud está en estudio y requerirá una visita de campo de la entidad para verificar las condiciones del arbolado y de la obra para expedir la nueva resolución.



REDACCIÓN BOGOTÁ

En Twitter: @BogotaET