Este viernes, último plazo para pago del impuesto del carro en Bogotá

Si usted tiene su carro matriculado en Bogotá y todavía no ha pagado el impuesto del 2019, aún tiene tiempo de ganarse un descuento del 10 por ciento pues el plazo vence este viernes 3 de mayo.



La Dirección de Impuestos de Bogotá (DIB) informó que en la ciudad están registradas las placas de 2,4 millones de vehículos, y de ellas 2,1 millones deben pagar este impuesto, por el que la Secretaría de Hacienda espera recaudar este año 846.000 millones de pesos.

Hasta la fecha, 312.000 contribuyentes han pagado 210.000 millones de pesos por impuesto de vehículos y se ganaron el descuento del 10 por ciento. La Administración Distrital informó que al cierre del plazo de este viernes espera completar mínimo un recaudo de 556.000 millones de pesos.

No todos los contribuyentes pagan con el descuento, varios cumplen con su obligación en el segundo vencimiento, que este año va del 4 de mayo al 28 de junio, sin rebaja pero sin sanciones.



El vencimiento de la fecha con el descuento también aplica para los propietarios de motocicletas que están matriculadas en Bogotá y a las que les corresponde tributar. La DIB precisó que en el registro de la ciudad hay 479.000 motos, pero solo 232.900 tienen que pagar porque las otras 247.000 tienen un cilindraje inferior a 125 c. c. y están exoneradas del tributo.



La Secretaría de Hacienda les recordó a los contribuyentes que no tienen que hacer filas para ponerse al día, porque pueden utilizar los medios electrónicos y, en particular, la Oficina Virtual de la Secretaría (www.haciendabogota.gov.co) donde, además, pueden bajar la factura si no les llegó al lugar registrado para correspondencia.



También pueden utilizar la aplicación móvil, que es posible descargar de las tiendas de Android y Apple.



Además de la red bancaria, los contribuyentes cuentan con 20.000 corresponsales bancarios en todo el país, donde pueden cancelar con la factura que les envió la Secretaría de Hacienda a la dirección registrada. El de vehículos es el tercer ingreso tributario más importante de Bogotá.



