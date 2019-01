Ahora el plantón fue a favor del nuevo parque Japón

Ahora el turno fue para los defensores de la construcción de una cancha de fútbol 5, de un ajedrez gigante, juegos para niños, gimnasio al aire libre, entre otras atracciones, en el parque Japón, sobre la carrera 11 con calle 86A.

Vecinos hicieron plantón a favor del nuevo parque Japón. Foto: Néstor Gómez

Hace varias semanas que un grupo de vecinos del sector y personas que el propio alcalde, Enrique Peñalosa, menciona como poderosas, que se oponen a la obra en este sitio del norte de Bogotá.



Y, según Peñalosa, a este tema se sumaron sus opositores que terminaron haciendo causa común en su contra por esta obra que tiene una inversión de 3.000 millones de pesos.



Como si fuera poco, los ambientalistas también le salieron al paso por la tala de seis árboles que según la información oficial serán reemplazados por diez más.



Por eso hicieron plantones, se interpusieron acciones legales y hasta fue tema de debate en medios, en el Concejo y en otros escenarios políticos. Es un tema que lleva poco más de un año de polémica.



Pues bien, ayer un grupo defensor del nuevo parque señala que esta es una actividad democrática, que los parques no son privados y que el privilegio es para la ciudad, no para unos pocos.



Nancy López, asesora comercial y habitante del barrio Pardo Rubio, dijo que les interesa que se haga ese parque "porque nosotros no tenemos un espacio como ese, no contamos como un espacio para la recreación, no tenemos cómo pagar un club".



También dijo que es clave el gimnasio que se va a instalar para adulto mayor y que va a haber iluminación lo que se traduce, dijo, en seguridad.



Al sitio también llegaron políticos como Lucía Bastidas, concejal del partido Alianza Verde, quien afirmó que este parque es para todos.



"Allí no solo hay vecinos del barrio sino también trabajadores, empleados, obreros, niños que viven ahí y que sus padres quieren que haga el parque pero una mayoría avasalló en las reuniones de participación y no dejó escuchar esas voces minoritarias, y por eso decidieron replegarse. Pero este es un parque para todos", dijo la concejal Bastidas.

Un juzgado intervino en la polémica

Un informe detallado publicado el pasado domingo en EL TIEMPO, señala que el Juzgado 45 administrativo del Circuito de Bogotá admitió una acción popular de los vecinos que buscan que el parque Japón no sea intervenido.



Mientras hay un fallo de fondo, el juzgado aceptó la petición de los demandantes de suspender acciones “como talas, trasplantes o poda” de los árboles, y ordenó una inspección judicial que se realizará el 7 de febrero a las 10 de la mañana con la presencia de todos los implicados en el pleito.



Después de la inspección, las entidades del Distrito tendrán diez días para presentar un informe técnico conjunto con todos los datos de la intervención, el destino de los árboles y el impacto de las obras", señala la publicación.



REDACCIÓN BOGOTÁ