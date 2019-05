Comienza plantación de más de 300.000 árboles en Bogotá

Robles, nogales, cedros, liquidámbar, falsos pimientos y palmas de cera son algunas de las especies que verán los ciudadanos en los próximos meses en todas las localidades y entornos.

En el Vivero de La Florida, en el occidente de Bogotá, se prepararon las especies entre el 2016 y el 2018, las cuales estarán en diferentes sitios de la capital. En total se alistaron 397.928 árboles para plantar. Otros tres viveros también cuidan y desarrollan distintas semillas.



“Hemos sembrado más de 230.000 unidades y hemos fortalecido estos viveros que hoy nos permiten que este año plantemos 300.000 en toda la ciudad: parques, separadores y cerros, entre otros espacios”, destacó el alcalde Enrique Peñalosa.

Esta meta involucra entidades de toda la administración: Jardín Botánico de Bogotá, Secretaría de Ambiente, el IDRD, el IDU, alcaldías locales, entre otros. El Jardín Botánico (JBB) aportará 79.500 más 3.000 árboles adicionales en espacios privados que, aunque no están incluidos en la meta global, sí son un apoyo para instituciones interesadas en arborizar sus predios.



“No solamente pensando en la meta que nos da el Plan de Desarrollo. Se quiere plantar más de lo previsto: ellos nos exigían apenas 86.000”, explica Octavio Naranjo, jefe de la oficina de arborización del JBB.



Según Naranjo, encargado de coordinar las plantaciones en espacio público, el trabajo se hará en todas las localidades y en varios espacios que sean calificados como técnicamente seguros por los ingenieros del Jardín Botánico.



“En la página web del Jardín tenemos convocatoria para que los ciudadanos postulen el sitio en donde quieren que plantemos los árboles. Una vez hagan esto, los acompañamos en todo el proceso y todo lo que se necesita. Hemos producido más de 500.000 árboles desde 2016”, recordó la directora del JBB.



Naranjo indica que varios de los árboles reemplazan las especies que han caído durante la temporada invernal, que, según datos de Bomberos, ya superan los 300. “Se observan muchos árboles secos, con pudriciones, con daños en raíces. Esos no los podemos arreglar: se elimina el riesgo con la tala”, asegura.



Parte de los riesgos de caída tienen que ver con la misma especie. Por ejemplo, es más frecuente ver acacias o pinos desplomados. Por eso, estas son especies que no están contempladas en el plan de siembra. La selección es cuidadosa: se planta el árbol de acuerdo con las condiciones del lugar.



Dentro de la meta se contempla la siembra de 62.000 especies nativas en procesos de restauración ecológica en entornos naturales de las localidades de San Cristóbal, Santa Fe, Usme, Usaquén y Suba, principalmente.



“La restauración busca recuperar algunos de los ecosistemas alterados por incendios, invasiones de especies, cuerpos de agua afectada o por mano humana, a través de proyectos de investigación. El conocimiento, luego, lo aplicamos a áreas piloto en las que sembramos un número de especies nativas y analizamos la reacción del entorno”, explica Claudia Pinzón, coordinadora de la línea de Restauración Ecológica en JBB.



Entre las zonas de restauración contempladas están los cerros orientales. Específicamente, las áreas que han sufrido las consecuencias de los incendios.



También se trabajará sobre el parque nacional en coordinación con el IDRD. Allí, según Pinzón, hay invasión de retamo espinoso. El parque La Florida está incluido en la intervención: se analiza cómo los árboles pueden recuperar el hogar de especies endémicas de Bogotá.



En el parque Santa Teresita de Ciudad Bolívar se trabaja en la recuperación de incendios y de entornos invadidos. “Los árboles y arbustos funcionan como activadores del ecosistema. Esto es un proceso a largo plazo, por lo que puede pasar un buen tiempo hasta que se determinen los resultados”, puntualizó Pinzón.



Con la plantación de estos 300.000 árboles, este año subirá a 20 la siembra por cada árbol cortado.

Aporte su propia semilla

Si usted quisiera plantar un árbol en su barrio o lugar de trabajo, el Jardín Botánico abrió una convocatoria en su página web para que los ciudadanos pidan asesoría. “Nosotros los acompañamos, le suministramos la tierra, el árbol y lo apoyamos en el sitio”, añadió Laura Mantilla, directora de la entidad.



