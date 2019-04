Plan para garantizar una Semana Santa segura en Bogotá

Desde el fin de semana, Bogotá puso en marcha el plan para garantizar la seguridad, la movilidad y la atención de emergencias durante la Semana Santa, con más policías, drones para vigilar las vías y funcionarios para guiar los puntos de aglomeración de público.

Con 12 unidades de dron serán vigiladas las entradas y salidas de Bogotá, mientras que 1.000 unidades de la Policía Metropolitana de Tránsito tendrán la responsabilidad de coordinar los planes éxodo y retorno en puntos estratégicos de los principales corredores.



La atención se va a concentrar en las autopistas Norte y Sur, en la vía al Llano, la calle 80, la vía Suba-Cota y la carrera 7.ª (puente La Caro). En el corredor sur, desde la avenida Boyacá hasta Soacha, los semáforos estarán en intermitente para facilitarles a los policías de tránsito el manejo del tráfico vehicular, según las necesidades.

Grúas de la Secretaría de Movilidad estarán disponibles en puntos estratégicos de los corredores de salida y entrada, para casos de vehículos varados o atender contingencias.



Junto con el control del tráfico, la Secretaría de Movilidad realizará operativos contra el transporte ilegal en inmediaciones de la terminal El Salitre, donde revisará documentos y sellos de las flotas, y en el aeropuerto El Dorado, donde verificará documentos de los carros particulares y el transporte especial. También, se intensificarán los controles por velocidad.



Por el lado de la Policía Metropolitana, el operativo de Semana Santa cuenta con 2.500 policías provenientes de las diversas escuelas de formación que llegan a reforzar la seguridad en esta temporada.



Su misión será hacer presencia en los puntos de mayor afluencia de feligreses: cerro de Monserrate, cerro de Guadalupe, plaza del 20 de Julio, plaza de Bolívar, centros comerciales, puentes peatonales, aeropuerto El Dorado, terminales terrestres y las iglesias.



Las distintas entidades del Distrito dispondrán de 400 funcionarios que estarán encargados de brindar labores de apoyo con los ciudadanos, en los sitios de mayor aglomeración, para reducir el riesgo de emergencias. Habrá cinco Puestos de Mando Unificado en los puntos de mayor afluencia de público.

Recomendaciones de las autoridades

Si va a Monserrate



Como ir a Monserrate es uno de los planes favoritos esta semana, no olvide estas restricciones:



-Por el sendero peatonal no se permitirá el tránsito de mascotas, de mujeres en estado de embarazo, niños o niñas que midan menos de 100 cm de estatura, adultos mayores de 75 años y personas con movilidad reducida o delicado estado de salud.



-Recuerde que está prohibido portar armas blancas o de fuego, consumir bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas, hacer fogatas y quemas, recolectar muestras y manipular flora y fauna.



Revise su carro



-Movilidad estima que del 17 al 21 de abril saldrán de la ciudad 341.032 carros y entrarán unos 368.968.



-La entidad aconseja revisar el estado del vehículo y llevar el kit de carreteras con todos los elementos: extintor, gato hidráulico, una cruceta, señales de carretera en caso de quedarse varado, una llanta de repuesto, una linterna, caja de herramientas y botiquín de primeros auxilios.



-Recuerde que está prohibido conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias alucinógenas. Si conduce por más de dos horas, es recomendable tomar pausas.



Cuide su casa



-Si va a salir de su casa, deje puertas cerradas con llave y revise que ninguna ventana quede abierta. Si no va a salir, el Acueducto le recuerda que no programará ninguna visita, así que no se deje engañar de falsos funcionarios.



-No salga de su vivienda sin cerrar el registro, sobre todo si es por varios días. Así evitará que se generen inundaciones por escapes de agua.



-No deje abierta la llave del tanque de almacenamiento ni las de duchas o grifos.



Antes de salir, verifique que todos los aparatos que funcionan con electricidad estén desconectados.



Proteja su salud



-La Secretaría de Salud dispone de siete puntos de vacunación contra sarampión.

-La Secretaría de Salud recomienda llevar en el viaje el seguro médico y los documentos que certifiquen la afiliación a una EPS.



-Se aconseja usar bloqueador, repelentes, ropa de manga y mosquiteros para evitar picaduras de insectos en climas cálidos.



-Para evitar enfermedades estomacales y hasta intoxicaciones a la hora de consumir pescados, revise que tengan escamas brillantes, piel húmeda, ojos transparentes y brillantes y olor fresco.



REDACCIÓN BOGOTÁ