Pidió una mototaxi por aplicación y sufrió un delicado accidente

Tania, una comunicadora de una entidad pública de Bogotá, recibirá el 2019 coja, con dolor de rodilla, varias cicatrices y sin la más mínima intención de volver a montarse en una mototaxi pirata. El pasado 13 de diciembre, tras pedir un vehículo de estos a través de una plataforma tecnológica –ilegal–, sufrió una caída que la dejó malherida y pudo matarla.

Había instalado la aplicación Picap en noviembre, desde cuando la utilizó en doce viajes para trayectos que se demoraban entre 15 y 20 minutos, sobre todo cuando iba de afán. En esta ocasión se subió a la moto en la avenida Boyacá con calle 80, a eso de las 8 de la noche, con destino a la calle 173 con carrera 19.



Avanzaban –ella como parrillera, junto al conductor– dejando atrás el embotellamiento de carros, hacia el norte. Pero, en la calle 169 con Boyacá, marcaban entre 40 y 60 kilómetros por hora cuando se les cruzó, de repente, un ciclista: el conductor trató de frenar, pero golpearon contra la cicla y terminaron despedidos contra el separador de la avenida.



Tania voló como un muñeco al que patean, cayó sobre la rodilla y la cadera, se deslizó por el asfalto y, al parar, la remató el golpe de la moto que se le vino encima.



El conductor y el biciusuario sufrieron golpes menores, pero ella ni se podía parar; casi lloraba del dolor que sentía en la rodilla. Minutos después la recogieron en ambulancia y la trasladaron a la clínica Colina, cerca del lugar.



Tres horas tuvo que esperar, retorciéndose en una camilla, antes de que la atendieran en urgencias: “Me dieron siete días de incapacidad; sufrí un esguince de rodilla y tuve que ir al especialista. También tuve que comprar medicamentos de cuenta mía”, relata la joven.

En el 2018, 135 motociclistas –conductores y parrilleros– murieron en siniestros ocurridos en las vías de Bogotá (en el 2017 fallecieron 137). Además, 167 resultaron lesionados y llevados a un centro hospitalario (en el 2017 fueron 315), lo que los convierte, junto a los peatones, en los actores con mayores víctimas mortales y heridos.



“Como cualquier transporte que no está autorizado para el servicio público, no cuentan –las mototaxis– con pólizas con las que sí cuentan los servicios legales. Estas se les exigen a las empresas de transporte para poder operar, como una medida de protección a los pasajeros”, indicó la Secretaría Distrital de Movilidad. “La Secretaría, con la Policía de Tránsito, hace control a todo tipo de transporte ilegal, y eso incluye las motos”.

Nunca más

“La moto es más ágil en el tráfico, pero definitivamente muy riesgosa. Su uso en el transporte público es inconveniente, y las mototaxis no se deben legalizar. No se justifica la legalización porque ponen en alto riesgo la integridad de las personas”, analizó Darío Hidalgo, experto en movilidad.



Como alternativa para que los ciudadanos no tengan que acudir a este tipo de servicios para sus desplazamientos urbanos, el experto agregó que se debe mejorar el transporte público y buscar opciones como los cobros a los vehículos particulares por congestionar las vías, para así desincentivar el uso de estos.



Pese a los riesgos que implican para la vida, el uso de estas aplicaciones sigue ganando terreno y usuarios –además de motociclistas que buscan ganar dinero–, como se puede notar en el flujo de comentarios de la página oficial de Picap.



“Llevo ocho meses trabajando en esta aplicación, lo único malo es que vulneran los derechos del empleado, no pagan horas nocturnas ni festivos, y suspenden al empleado sin siquiera dar una audiencia, además de adueñarse del dinero que se ha pagado por la mensualidad”, escribió Yeison Alfredo Leguizamón, conductor de motocicleta. “A veces, los conductores me cancelan el viaje; he tenido que pasar hasta por tres conductores para que al fin uno de ellos acepte el servicio”, dice, por su parte, un usuario.



De regreso con Tania –quien prefiere omitir su apellido–, advierte que solo dos semanas después de la caída, el 27 de diciembre, la contactaron de la aplicación para preguntarle por su salud. Si la moto en la que se subió no hubiera tenido un seguro obligatorio vigente, ella no solo estaría adolorida el cuerpo sino también con el bolsillo vacío.



“Nunca más vuelvo a usar esa aplicación. Ya aprendí la lección, y no vale la pena arriesgarse por ahorrarse un poco de dinero o algo de tiempo. Además, uno no se le puede subir a alguien que no conozca sin saber cómo maneja”, discierne la joven. “Mucho menos luego de que en el hospital me dijeron que la saqué barata porque los accidentes en moto son muy fuertes, y esa caída me pudo costar la vida”.

Hasta 25 años de cancelación de licencia

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que, hasta el 22 de diciembre pasado, entre el 2016 y el 2018 les cancelaron la licencia de conducción, por 25 años, a 75 personas; estas fueron sorprendidas reincidiendo en “prestación de servicios de transporte ilegal de pasajeros en sus vehículos particulares”.



Además, desde el 2016, en el Distrito se han impuesto 13.780 comparendos por la misma infracción, y 6.408 licencias fueron suspendidas por un periodo de seis meses a raíz de la misma infracción.



“El número de licencias suspendidas a conductores de transporte ilegal en Bogotá creció más de tres veces entre enero y diciembre del 2017 y enero y noviembre del 2018”, precisó el despacho. “Venimos aplicando la normativa del Código Nacional de Tránsito y trabajando contra la ilegalidad”.





Felipe Motoa Franco

EL TIEMPO

Twitter: @felipemotoa