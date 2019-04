Así funcionará el pico y placa en Semana Santa

En Semana Santa el pico y placa en Bogotá se mantiene durante los días hábiles, es decir, que lunes, martes y miércoles la restricción se manejará en el horario normal para vehículos particulares, de 6 a.m. a 8:30 a.m. y 3 p.m. a 7:30 p.m, y para taxis y transporte público de 5:30 a.m. a 9:00 p.m. entre semana y sábados.



Jueves, viernes y domingo santo no aplicará el pico y placa para ningún vehículo.

Así las cosas, esta es la restricción a movilidad que aplicará por esta semana.



Martes 16 de abril:



Carros particulares: 0-2-4-6-8

Taxis: 3-4

Transporte público colectivo: 1-2



Miércoles 17 de abril:



Carros particulares: 1-3-5-7-9

Taxis: 5-6

Transporte público colectivo: 3-4



Jueves Santo 18 de abril:



Festivo - No hay pico y placa



Viernes Santo 19 de abril:



Festivo - No hay pico y placa



Sábado 20 de abril:



Carros particulares: no aplica

Taxis: 1-2

Transporte público colectivo: 9-0



Domingo de Resurrección 21 de abril:



Festivo - No hay pico y placa

Vale recordar que la que la multa para quienes infrinjan la norma será de $414.000 pesos. También aplicará para los carros que ingresen a la ciudad y tengan restricción de acuerdo con el último dígito de la matrícula, seguirán siendo 1, 3, 5, 7 y 9 para días impar y 2, 4, 6, 8 y 0 en par.



REDACCIÓN BOGOTÁ