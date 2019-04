Personería dice que Bogotá no se le puede llamar 'capital de la bici'

Fuertes fueron las palabras la de la personera de Bogotá Carmen Teresa Castañeda Villamizar, al decir, en una rueda de prensa, que hubo un aumento del hurto de bicicletas del 429% en los últimos tres años así como la muerte de 15 personas en sólo los primeros 3 meses de 2019 por esta causa.



También dijo que no se puede decir que Bogotá es la capital mundial de la bicicleta cuando hay muchas ciclorrutas sin continuidad, en deficiente estado o iluminación y un crecimiento constante de siniestros viales. "Todo esto pone a la Ciudad fuera de su propósito de ser la capital mundial de la bicicleta", dijo montada en su bicicleta y sobre una ciclorruta en la avenida El Dorado, visiblemente, en mal estado.

El órgano de control denunció que no hay avances en el sistema público de bicicletas (préstamo), tanto en el registro público como en el manejo de aquellas abandonadas en los patios de la Secretaría de Movilidad.



Castañeda dijo que las cifras negativas de inseguridad y accidentalidad contrastan con la escasa información que posee el Distrito sobre los biciusuarios, que data de 2015 cuando se contabilizaron 635.413 viajes por día.



La funcionaria señaló además que la Administración realizó una proyección de 800 mil viajes diarios. "Esta cifra no tiene sustento pues no se conoce el número real de biciusuarios, viajes diarios, zonas ni horarios de mayor flujo de personas, situación que no permite focalizar acciones preventivas de seguridad, control y mejora o construcción de infraestructura".

La Personería dice que cerca del 17% de las ciclorrutas y bicicarriles están en mal o regular estado, mientras que la meta del Distrito de conservación va sólo en 39% de ejecución. Foto: Personería de Bogotá

Este es el crudo balance que hace el ente de control

Inseguridad:



La Personería dice que la ciudad registra un aumento del 15% en homicidios cometidos durante el hurto de bicicletas en el primer trimestre del año, respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 13 a 15. En 2016, dicen, se presentaron 1.799 hurtos de bicicletas; en 2017, 3.133 y en 2018 se pasó a 7.732, lo que representa un aumento del 429% en tres años. Estas cifras de la Secretaría de Seguridad, dicen, coinciden con la encuesta Bogotá Cómo Vamos, que muestra cómo bajó la percepción de satisfacción de los biciusuarios en un 23%.



Para ellos, la estrategia Bicidenuncias de la Secretaría de Seguridad, es una medida de criminalización secundaria; no hay registros acerca del número de investigaciones y juicios; tampoco se evidenció en los tramos priorizados presencia de la Policía ni efectividad en los consejos de autocuidado.



En cuanto al control a establecimientos de compra y venta de bicicletas, la Personería dice que no existen cifras ni elementos de juicio que permitan determinar la efectividad de la medida; tampoco hay indicadores de evaluación de resultados, ni referentes para implementar medidas de mejoramiento.



El ente de control dijo además que el registro único de bicicletas es voluntario y no hay cómo establecer la efectividad de la medida. Existen 13.008 bicicletas inscritas y 25.902 biciusuarios, pero la información no es de acceso público. El registro debería hacerse desde la fabricación, importación y distribución, siendo ésta una oportunidad en cuanto a métodos de identificación y localización de bicicletas hurtadas. "En general, de ninguna estrategia implementada se conocen mecanismos para medir el impacto de la gestión", indica el informe.

Infraestructura:



Según el ente de control, si bien la ciudad ya cuenta con una extensión de 541 kilómetros de vías para ciclistas, existen serios problemas en su estructura y operatividad. Para ellos, hay falta de continuidad de los tramos, huecos, carriles en mal estado, sectores inundados, falta de señalización, iluminación y seguridad. Además, invasión de bicicarriles por vehículos, objetos y vendedores informales.



Carmen Teresa Castañeda Villamizar explicó que la falta de continuidad se evidenció en la calle 116 y avenida Córdoba, la Autopista Norte, la calle 26, la calle 13 y el sector de La Candelaria.



También identificaron inundaciones en la calle 26 y la carrera 16, entre calles 53 y 60. Huecos, carriles en mal estado o postes de luz en la Autonorte con calle 170, el Parque Simón Bolívar, la avenida Villavicencio con Primero de Mayo y El Dorado con carrera 29.



El informe de la Personería denunció un obra inconclusa en la autopista Norte con calle 147, invasión en la calle 66 con carrera 15, la avenida La Esperanza con carrera 69, el Parque Simón Bolívar, la calle 148 con carrera 94, la avenida Boyacá y Timiza. Además falta de señalización o iluminación,en la avenida de las Américas ,desde la avenida 68 hasta Puente Aranda y Centros Comerciales Titán y Hayuelos.

Accidentalidad:



Según Carmen Teresa Castañeda Villamizar la participación de los biciusuarios en siniestros viales creció de 1.859 a 2.367 de 2017 a 2018; es decir, un 27%. Los lesionados durante 2017 fueron 1.473 y durante 2018 subieron a 1.940, un 31%, mientras que en sólo los dos primeros meses del presente año hubo 326 lesionados, 63 más que en enero y febrero de 2018. Además, los muertos en accidentes pasaron de 59 en 2017 a 64 en 2018, un 10% más.



Para la Personería las estadísticas muestran la baja efectividad de la política de Visión Cero de la Secretaría de Movilidad, a través de 29 campañas de prevención que adolecen de continuidad, público receptor y medición de resultados.



Sobre la implementación del sistema público de bicicletas, para permitir a los ciudadanos realizar microrrecorridos inferiores a 15 kilómetros para reducir el uso de vehículos en algunos sitios de la Ciudad, la Personería evidenció la falta de planeación en la estructuración del proyecto, al punto que fue declarada la caducidad de un contrato en 2016, una APP presentada fue declinada en 2018 y otra está en estudio. "En conclusión, no hay avance", dijo Castañeda.

REDACCIÓN BOGOTÁ

