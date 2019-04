Cinco pasos para ser un exitoso emprendedor de moda 

Bogotá concentra entre el 30% y el 40% del mercado de la moda en Colombia, sector que, además, representa 1,3 % del PIB de la capital.



Por eso, invertir en un emprendimiento de este tipo puede ser bastante provechoso si se hace correctamente.



La Cámara de Comercio de Bogotá, al cierre del Bogotá Fashion Week, entrega cinco recomendaciones clave para incursionar, exitosamente, en esta industria.

1. Formular la estrategia.

Todo parte de convertir una idea en una oportunidad de negocio. Luego, hay que definir el modelo, la estrategia empresarial y proceder a implementarla.



En este punto, se debe planear y desarrollar el talento humano que demandaría la empresa establecida.

2. Crear un plan de mercadeo

Una vez tenga definido un producto a entregar, acorde al mercado, debe diseñar el plan de mercadeo y comercial de la empresa. Además, para impulsar el posicionamiento, es prudente agendarse para participar en momentos de moda locales y nacionales, como el Bogotá Fashion Week.



No olvide, por supuesto, el componente digital, aquí hay una oportunidad de ampliar el mercado. Formule una estrategia de mercadeo que involucre herramientas como redes sociales.



¡Ojo! Hay que considerar aspectos jurídicos, logísticos, financieros y diseñar una estructura de precios para este canal.

3. Gestione la producción

Implemente herramientas para la estandarización y optimización de procesos. También monitoree los sistemas de administración las compras, los inventarios y la logística.



Así controla el movimiento de dinero y se garantizan procesos de calidad en las prendas.



No olvide el componente de sostenibilidad. Ser una empresa amigable con el medio ambiente ya no es un plus, es prácticamente una obligación en el sector.

4. Preste atención al dinero

Usted debe estar en capacidad de costear y fijar los precios, además de diseñar el plan económico y financiero.



Tampoco descuide el área legal: un empresario debe conocer el proceso para la elaboración de contratos con clientes y proveedores, así como la gestión de talento humano.

5. Trabájele a la innovación

Este es un elemento esencial para tener éxito en la industria de la moda. Por eso, es ideal que aprenda a identificar las oportunidades para marcar la diferencia en cada uno de los procesos. Así, poco a poco, podrá implementar herramientas tecnológicas que soporten la transformación de tales procesos.

Al completar estos cinco pasos, usted, emprendedor, debería estar listo para competir en mercados externos. Sin embargo, ahora, debe fortalecer habilidades para contratar y vender en el plano internacional.



Mientras hace todo esto, no olvide mantenerse en contacto con colegas y aprender de otras experiencias. Las actividades de contacto, ferias, ruedas y agendas de negocios internacionales son ideales en este entorno.

REDACCIÓN BOGOTÁ

*Con apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá