Juez ordenó inspección judicial por talas en parque Japón de Chapinero

Una acción popular interpuesta por tres residentes del barrio La Cabrera, en donde está ubicado el parque Japón (carrera 11, entre calles 86 A y 87), interpusieron una acción popular ante un Juez de la República, para que dicte medidas cautelares urgentes a intervención de los árboles que adelanta el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en ese espacio verde.

Entre sus pretensiones le solicitaron al Juez ordenar suspender cualquier intervención en los árboles como talas, trasplantes o podas. Como contexto relataron que para el proyecto del parque Japón se ejecutó el contrato de Consultoría 3061 de 2018, entre el IDRD y la Firma Crea Arquitectos SAS. También la ejecución del contrato de obra pública No. 3837 de 2018, entre el Instituto Distrital de Recreación y el Consocio Titanium.



También mencionaron que estaba la Resolución No. 4329 de 2018, de la subdirección de silvicultura flora y fauna silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente, documento con el que se otorgó el permiso para adelantar la tala de 33 árboles de los cuales seis ya fueron talados y tres están pendientes de ser trasladados.



En la solicitud los ciudadanos señalan que les vulneraron sus derechos, pues en los 'Lineamientos para el diseño de parques ' del IDRD se estipula "concertar los diseños con la comunidad beneficiaria del proyecto". Sin embargo la comunidad se opuso, y se envió un derecho de petición, pero la entidad manifestó que continuaría con la intervención, dice el escrito.

Qué dice el auto

La acción popular que solicitaba medidas cautelares urgentes fue interpuesta por los ciudadanos Pablo Stiefken Hollmann, María Clara Elvira de la Anunciación Mejía González y Marta Juliana Roa, ante el Juzgado 45 Administrativo del Circuito de Bogotá. La información fue divulgada por el concejal Roberto Hinestrosa, quien aunque no aparece en la solicitud, señaló que ha apoyado el proceso.



El juez admitió la solicitud, tras analizarla, indicando que la pretensión de los ciudadanos es "ordenar suspender de manera inmediata cualquier intervención o actuación administrativa sobre los árboles del Parque El Japón como talas, trasplantes o podas, en virtud de proteger integralmente el derecho colectivo al medio ambiente, entre otros, hasta que no exista total claridad sobre el impacto ambiental en la zona, la protección de los árboles y la participación de la comunidad".

Las medidas cautelares ordenan suspender cualquier actuación sobre los árboles del parque Japón. FACEBOOK

TWITTER

En ese sentido, el Juez dio un plazo de 10 días después de la notificación para "contestar la demanda y aportar o solicitar la práctica de pruebas", para el caso.

Esto implica un informe técnico conjunto de las entidades en las que expliquen:



- La razón de ser del proyecto en el parque Japón.



- Estado actual y final luego de su ejecución.



- Cuáles son los árboles que se incluyen en la resolución aprobada por la Secretaría de Ambiente.



- Qué va a pasar con los árboles que llegasen a ser intervenidos.



- Impacto ambiental de la zona.



- Y que clarifique la dirección del parque que refiere la Resolución n.°. 4329 de 2018 de Ambiente, (pues se encuentra errada).



Además, ordenó una inspección judicial a la zona programada para el 7 de febrero de este año, que contará con la presencia de un representante de los vecinos, y de las entidades para que estas expliquen:



-Con la presencia de un técnico ambiental, cuáles árboles son objeto de la decisión administrativa de la resolución aprobada por la Secretaría de Ambiente.



-Cuáles árboles son objeto de ejecución del contrato de los estudios de ingeniería y arquitectura y de la intervención contratada por el IDRD.

Respuesta del Distrito

Una de las entidades que se verían involucradas en este hecho es la Secretaría de Ambiente, quien aprobó la tala de 33 árboles y el traslado de otros tres. La primera acción se realizó la semana pasada, y el traslado aún está pendiente.



La Secretaría explicó que aún no ha sido notificada por el Juzgado 45 administrativo Oral, por lo que aún no se pronunciará sobre el tema, y solo hasta que reciban el documento oficial se referirán al tema.



Entre tanto, el Distrito manifestó que estudia la posibilidad de interponer una acción judicial, para defender el derecho de los cerca de 300 ciudadanos, que el IDRD asegura sí apoyan la intervención en el parque Japón.



Por su parte, el IDRD también señaló que no han sido notificados de la decisión judicial por lo que aún no se pronunciarán sobre el tema.

