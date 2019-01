Opositores de Peñalosa también le lanzaron pullas a su gestión

Ayer fue el turno para que concejales de la oposición y los independientes le respondieran al alcalde Enrique Peñalosa, quien 24 horas atrás había presentado su rendición de cuentas ante la plenaria del Concejo, donde no solo dio cifras, habló de ejecución y de las obras, sino que también lanzó pullas a diestra y siniestra.

En su balance, Peñalosa habló de la red de troncales para TransMilenio, de la primera línea del metro, de las 450.000 viviendas en el norte de la ciudad, de la descontaminación del río Bogotá, de los parques y los centros Felicidad que se van a construir en varios puntos, entre otras obras. Pero también aprovechó el espacio para criticar a sus opositores, a quienes señaló de hacer causa común con grupos poderosos de la sociedad para oponerse a obras de beneficio común.

Por eso, varios de sus contradictores le respondieron ayer, entre ellos concejales del Polo Democrático como Xinia Navarro, quien afirmó que “el modelo de ciudad que nos está imponiendo Peñalosa trasciende a 40 años en adelante y excluye el tema social, disminuyendo la inversión para los menos favorecidos de manera ostensible”.



A su juicio, eso ha aumentado la pobreza y la extrema pobreza, el desempleo “y, obviamente, políticas sociales que fueron revaluadas y truncadas, lo cual ha significado que se amplíen las desigualdades y la ausencia de garantía de derechos”.

Entre tanto, Celio Nieves Herrera, aspirante a la alcaldía, afirmó que era “carreta que el gobierno de Peñalosa hubiera entregado 15 colegios nuevos en lotes nuevos” y que en realidad solo ha entregado tres, que venían de la administración anterior. Nieves –voz cantante de los educadores del Distrito– también cuestionó la implementación de la jornada única para los estudiantes de colegios públicos: “Es disfrazada con la jornada extendida” y que, además, faltan la construcción, ampliación, planta docente y alimentación escolar.



Otro de los miembros de esa colectividad, Manuel Sarmiento, sostuvo que “uno de los carretazos de Peñalosa durante su intervención fue cuando habló del tema de corrupción; cuando hablaba de ese tema dijo que él (Peñalosa) no hacía contratos con personas que donaran en su campaña”.



Sobre el asunto, Sarmiento citó un estudio de la Misión de Observación Electoral (MOE) “que dice que el alcalde Peñalosa le ha entregado 322 contratos por 19.800 millones de pesos a 17 donantes de su campaña que le entregaron (donaron) 268 millones de pesos”.



También intervino Álvaro Argote, quien afirmó que la oposición no es por molestar, sino que desde su origen, Peñalosa es amigo de los grandes meganegocios, y uno de ellos son los constructores de vivienda en las ciudades del mundo”.



Juan Carlos Flórez, del partido Alianza Social Independiente (ASI), sostuvo que el alcalde “señala los intereses de sus contrincantes pero oculta los propios” e insistió en que el mandatario no se fundamentó en la realidad sino en ficciones.



Para ilustrar sus argumentos, afirmó que la intervención de Peñalosa le recordó un cuento de Gabriel García Márquez (Muerte constante más allá del amor) que habla de la historia del senador Onésimo Sánchez. En el recinto leyó algunos párrafos del cuento, fue comparando el texto con los argumentos del mandatario y concluyó la primera parte diciendo: “Fue una intervención sobre intereses y ficciones”, para rematar expresando que Peñalosa tiene intereses propios, pues en la contienda electoral, “la campaña reportó haber recibido donaciones por 2.678 millones de pesos; el 45 por ciento de esos recursos, según informes del Consejo Nacional Electoral (CNE), es decir, 1.204 millones de pesos, provenían de los constructores, de la industria de la construcción y de personas naturales vinculadas al negocio inmobiliario”, y con intereses en proyectos como el de la reserva Thomas van der Hammen, señaló.



A lo largo de estas dos largas jornadas, el gabinete en pleno tuvo que permanecer en el recinto para la rendición de cuentas del alcalde y ayer, para escuchar los argumentos de la oposición. En todo caso, esta fue la primera vez que un alcalde le rinde cuentas al Concejo en cumplimiento de la Ley 1909 de 2018, el estatuto de la oposición.



