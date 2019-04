Una oportunidad para construir ciudad

Los procesos de urbanización y las nuevas dinámicas demográficas se han convertido en elementos fundamentales para definir el funcionamiento y la infraestructura de las ciudades, en aras de garantizar su sostenibilidad ambiental, promover el desarrollo económico y, sobre todo, el bienestar y la calidad de vida.

A las demandas por vivienda, empleo, accesibilidad y seguridad se suman hoy requerimientos de bienestar urbano del siglo XXI asociados al cambio climático, la eficiencia energética, la resiliencia y la movilidad sostenible.



En este contexto, cobra relevancia la discusión de la propuesta actual del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Lo que allí se apruebe será la carta de navegación de la ciudad para los próximos 12 años.



Con el fin de aportar en la transformación positiva de la capital, Bogotá Cómo Vamos y la Cámara de Comercio de Bogotá, en alianza con la Veeduría Distrital, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Fenalco, Connect Bogotá Región y la Universidad Javeriana, elaboramos observaciones y recomendaciones al proyecto actual de POT, en mesas de trabajo con la participación de más de 100 expertos, entre académicos, consultores y organizaciones ciudadanas.

En movilidad sostenible se considera importante crear en el POT alternativas para desestimular el uso del transporte privado y mejorar la conexión intermodal con la región. También reflexionamos sobre la debilidad del articulado del proyecto en temas asociados a la infraestructura de soporte para biciusuarios y la falta de información sobre la ubicación de los parqueaderos disuasorios y los patios taller para el transporte zonal.



El transporte de carga y logística requiere mayor atención en el POT. No hay mayores propuestas en abastecimiento y manejo de mercancías, horarios y estacionamientos para el cargue y descargue, según la zona; la habilitación de plataformas logísticas, el acceso a corredores de carga y vías perimetrales con la región y la distribución final en última milla. Este no es solo un asunto de movilidad, sino de soporte de la ciudad, asociado a la productividad económica y la competitividad.

Destacamos la propuesta de orientar la renovación urbana a lo largo de los corredores de transporte público y la formulación de proyectos estratégicos de ciudad como Lagos de Torca, Lagos de Tunjuelo, Ciudad Río y Ciudad Usme.



En vivienda de bajo costo, la propuesta tiene los porcentajes más bajos de suelo obligatorio para VIP y VIS en tratamientos de desarrollo y renovación urbana comparados con la tendencia histórica. Además, contempla limitar la altura de VIP a máximo 6 pisos, impidiendo la formulación de proyectos de VIP o VIS mezclados con No VIS en la misma edificación.



Destacamos en el POT el interés por la preservación y recuperación de ecosistemas críticos, el aumento de la cobertura en áreas verdes y reverdecimiento y el manejo y adecuación de suelos con condición de amenaza o riesgo.



No obstante, a criterio de los expertos, hay temas por mejorar: los riesgos de vincular la estructura ecológica con el espacio público sin una estrategia clara para la sostenibilidad de la ciudad y una política de ecoeficiencia que solo se enfoca en las acciones de consumo y producción, sin generar alternativas para la sostenibilidad.

Lo anterior tiene implicaciones en la gestión de escombros frente a la renovación urbana y las grandes obras de infraestructura.



En ruralidad se reconoce la necesidad de una articulación socio-funcional del espacio rural con la estructura territorial del Distrito. Se valora de manera positiva la introducción del concepto de ‘corredores ecológicos rurales’ y un modelo de ocupación rural.



Es importarte que el POT amplíe más las herramientas y estrategias para una ciudad inteligente. No hay una definición clara, aunque se contemplan varios elementos. Tanto el diseño urbano como los usos del suelo tienen una relación directa con las ciudades inteligentes. Esperamos que nuestras observaciones y recomendaciones sean tenidas en cuenta en las discusiones que tendrán lugar en los próximos meses. Este ejercicio nos enseñó que en Bogotá sí es posible el liderazgo colectivo y que la planeación de ciudad es un asunto que nos compromete a todos.

OMAR ORÓSTEGUI R.

Director de Bogotá Cómo Vamos