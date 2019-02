‘No le tememos a la piratería porque no se roba a nuestros clientes’

En coincidencia con el vigésimo aniversario de su presencia directa en Colombia, la firma francesa Louis Vuitton decidió aumentar su apuesta por nuestro mercado con la apertura de una ‘global store’ en el centro comercial Andino, en Bogotá.



Como decía Yves Carcelle, expresidente de la prestigiosa empresa marroquinera, una ‘global store’ es una tienda en la que se consigue “lo mismo que en París y al mismo tiempo”, es decir, todas las líneas de producción de la marca.

El de Bogotá es el segundo local de este tipo en la región –el de São Paulo (Brasil) abrió hace siete años– y uno de los 30 que hay en el mundo.



A propósito de esta apertura, que se celebrará esta noche con una cena en el teatro Colón, EL TIEMPO habló con Alexandre Frota, el CEO de la firma para América del Sur.

¿Por qué abrir una ‘global store’ en Colombia?



Colombia siempre fue un mercado estratégico en Suramérica. Estar 20 años ininterrumpidos acompañando el desarrollo del país nos ha permitido ser testigos de su crecimiento. Nuestra oferta se quedó pequeña para lo que es hoy el mercado nacional. Ahora queremos brindarles a nuestros clientes una experiencia más lujosa. Esta es una tienda de élite, pasamos de un local de 80 metros cuadrados a uno de 500. Está al nivel de las de EE. UU., Francia, Inglaterra e Italia.



¿Sí habrá ‘lo mismo que en París y al mismo tiempo’?



Sí. De hecho, esta es más moderna que la de Brasil. Aquí los compradores podrán conseguir ropa, zapatos, productos para hombres, nuestros baúles y una línea de objetos ‘nómadas’, que son modelos especiales de decoración hechos por 16 diseñadores internacionales y que están disponibles en muy pocas de nuestras tiendas.



¿Ofrecerán el servicio de personalización de piezas, como en São Paulo?



Sí. Los compradores podrán incorporar a sus objetos un toque personal, que va desde sus iniciales hasta figuras que representen alguna pasión. Por ejemplo, a alguien que ama los barcos podemos hacerle una pintura alusiva en un baúl. Además, la tienda de Bogotá contará con un salón de alta marroquinería, un servicio que consiste en que los clientes ordenan, directamente a los talleres de Asnières-sur-Seine (París), su modelo favorito con las pieles y herrajes que ellos elijan.



¿Cómo es el perfil del cliente de nuestro país?



Es muy similar al del resto de suramericanos: muy apasionados por viajar. Tienen sofisticación; como están acostumbrados a viajar por el mundo, son muy exigentes y demandan un nivel especial en los productos.

Vuitton es una marca que ha sabido combinar la tradición y la modernidad, por eso tenemos clientes desde los 15 hasta los 80 años. Pero la mayoría de los compradores están en el rango entre los 40 y los 55 años.



¿Por qué no tienen rebajas?



Creemos que las rebajas son una falta de respeto con quienes pagan un precio por un producto y meses después lo encuentran más barato. Además, Vuitton es un valor asegurado, la mayoría de nuestros productos son atemporales, no pierden vigencia. Por el contrario, un bolso que compraste hace 30 años se ha valorizado a lo largo del tiempo.



¿Cómo ha cambiado el sector del lujo?



Para nosotros, el lujo contemporáneo es la capacidad de dar al cliente un tratamiento individual y una vivencia de la marca. Actualmente, el lujo se enfoca en cumplir las aspiraciones del cliente, está conectado con la noción de servicio y de experiencia. Por eso, nuestra mayor inversión está en comprender a fondo a todos nuestros clientes.



Como parte de esto, los compradores tienen acceso a experiencias como la Fondation Louis Vuitton, uno de los museos más impresionantes de París, y la casa de Vuitton. Todo esto nos permite consolidar el lujo como un estilo de vida que no solo proviene de los productos.



¿Cómo le va a la marca con la piratería en Colombia?



La piratería es una realidad en todo el mundo. Tenemos un departamento especializado en identificar a quienes hacen piratería de nuestros productos. El de Suramérica está en Argentina. Sabemos que es difícil extinguir este fenómeno y por eso hacemos una labor conjunta con el Gobierno. Pero la verdad es que no le tenemos miedo, porque no nos roba a nuestros verdaderos clientes.



¿Por qué cree que las empresas de lujo parecen inmunes a las crisis?



Tenemos una relación profunda con los clientes. Esa relación nos da un gran nivel de fidelidad, independiente de las situaciones macroeconómicas. Claro que la crisis puede impactar, pero esa relación nos da la certeza de que en esos momentos los clientes van a bajar el consumo de otras marcas, pero no el de Vuitton.



Por último, ¿usted tiene algo que ver con un actor del mismo nombre?



(Risas) No. Soy homónimo de un actor que empezó su carrera como galán de telenovelas en Brasil y después hizo cine para adultos. Pero hasta ahora no me ha generado problemas.



